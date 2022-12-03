Академический Богомолов – Личное мнение

Константин Богомолов — кто бы мог ожидать от него? — жёстко и прямолинейно заявил, что никуда уезжать не собирается.

Дубай? Тель-Авив? Нет, всё это не для Константина!



Фото: Соцсети

Вот, пожалуйста, цитирую:

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса – уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — заявил будущий академический режиссёр.

Да, академический режиссёр. Одно время я начала сомневаться в его перспективах, но теперь понимаю — у Кости всё получится.

Богомолов демонстрирует не только свой ум, но и понимание ситуации. Зачем ему уезжать в апартаменты к жене? Кто он там? Кому он там нужен-то — на чужбине?

А тут у него — театр. И благодарный зритель. Здесь родная артистическая среда, которую он знает. Он востребован. Он зарабатывает.

Со временем, всё у него станет ещё лучше.

Ну а если у жены там что-то не так сложилось, то это её проблемы. Ему-то зачем за ней ехать?

Константин показал пример всем, в том числе — той же Алле Борисовне. Вот подобного заявления и поведения все от неё ждали.

А то приехала, невнятно потусила, пыталась изобразить из себя королеву эстрады, зачем-то пинала дверь автомобиля, а потом, поев щей без соли, удалилась на изоляцию в самоизгнание.

Константин же остался. Трудится. Уезжать не собирается. Молодец. Будущий классик театра и академический режиссёр.

И главное, скоро будет свободен для отношений. Девчонки, нравится вам Константин как жених?

—