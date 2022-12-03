 

France 24 – Украина собирается запретить религиозные организации, связанные с Россией

03.12.2022, 3:18, Разное
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Украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией, пишет France 24. Как поясняется в материале, речь идёт об Украинской православной церкви Московского патриархата, которая, однако, ещё в мае разорвала связи с Москвой из-за ввода российских войск на Украину.

Преследование религиозных организаций, связанных с Россией. Об этом объявил президент (Украины. — ИноТВ) Владимир Зеленский в ходе своего ночного обращения.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Совет национальной безопасности и обороны поручил правительству внести на рассмотрение парламента законопроект о запрете деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния Российской Федерации.

Зеленский также заявил, что будет проведено расследование того, имело ли право поддерживаемое Россией ответвление Украинской православной церкви, известной как Московский патриархат, действовать в одном из самых священных мест Украины — в Киево-Печерской лавре. В этом месте украинские силовики не далее как на прошлой неделе провели рейд в попытке, как они заявили, помешать подрывной деятельности российских спецслужб.

Русская православная церковь поддержала ввод войск на Украину. Её глава, патриарх Кирилл, выступил в поддержку Путина и вооружённого конфликта.

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ, глава РПЦ: Сегодня Донбасс — это передняя линия обороны «русского мира». А «русский мир» — это не только Россия, он везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и в традициях русской морали.

Эта позиция вызвала разногласия. Ещё в мае часть* Украинской православной церкви разорвала связи с Россией из-за ввода войск.

Дата публикации 02 декабря 2022 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).

** Комментарий ИноТВ:

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя действия украинских властей, заявил: «Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру».

 


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