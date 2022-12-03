Мнение: Рубежи Собянина
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Мэр Москвы Сергей Собянин съездил на Луганщину.
И написал в своем Telegram-канале:
«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты.
На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое».
Обнародовал Собянин и несколько фотографий обустроенных рубежей:
Как все добротно!
Одному мне показалось, что фотографии сделаны не на рубежах «линии обороны», а на съемочной площадке кино? Или жизнь сегодня такая, что уже и не отличишь, где кино, а где реальные рубежи?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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