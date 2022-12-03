Мнение: Рубежи Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин съездил на Луганщину.

И написал в своем Telegram-канале:

«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты.

На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими. Встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Настроение боевое».

Обнародовал Собянин и несколько фотографий обустроенных рубежей:

Как все добротно!

Одному мне показалось, что фотографии сделаны не на рубежах «линии обороны», а на съемочной площадке кино? Или жизнь сегодня такая, что уже и не отличишь, где кино, а где реальные рубежи?

Фотографии отсюда

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