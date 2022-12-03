 

Огромная акула запрыгнула на яхту к рыбакам: видео

03.12.2022, 2:15, Разное
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В Новой Зеландии рыбаки едва не стали жертвами морского хищника. Во время прогулки на яхте огромная зубастая рыбина выскочила из воды и запрыгнула прямиком к ним на борт. В длину рыба достигала более двух метров.

Акула-мако начала дергаться и бить хвостом, пытаясь выбраться, но застряла, и помогать ей было опасно для жизни. Все происходящее рыбаки снимали на видео.

Рыбаки выбрали выжидательную позицию и наблюдали за происходящим из кабины. Через некоторое время акула замерла и продолжила лежать с открытым ртом, из которого виднелись мощные челюсти.


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