Guardian – финский премьер признала, что без США Европа «недостаточно сильна»

Премьер Финляндии Санна Марин заявила, что без Соединённых Штатов Европа была бы в беде, поскольку она «недостаточно сильна», пишет The Guardian. Марин также добавила, что Европе следует наращивать свой оборонный потенциал.



AP

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что без США Европа «недостаточно сильна», пишет The Guardian. Она призвала Европу наращивать собственный оборонный потенциал.



«Нам следует позаботиться о том, чтобы мы были сильнее, — сказала Марин, выступая в австралийском Сиднее. — И я буду с вами предельно честна, Европа недостаточно сильна. Мы были бы в беде без Соединённых Штатов».



Как отмечает издание, её слова прозвучали в ответ на вопрос о роли Китая в «обуздании России». Марин подчеркнула, что хотя Китай может сыграть свою роль, но «мы не должны полагаться только на это».

Финский премьер настояла на том, что Украине нужно дать «всё, что нужно» для победы в нынешнем конфликте, добавив, что США сыграли ключевую роль в снабжении Киева вооружениями, финансами и гуманитарной помощью.

«Мы должны также обеспечить нам наращивание этого потенциала, когда речь идёт о европейской обороне, европейской оборонной промышленности, а также обеспечить нам способность справиться с различными ситуациями», — сказала она.

На вопрос, каков наиболее вероятный сценарий в плане угроз со стороны России, Марин сказала о готовности её страны к различным гибридным атакам.



«Мы готовимся к различным видам кибератак, мы готовимся к различным видам гибридных атак, к дезинформации», — отметила она.



Как отмечает The Guardian со ссылкой финское издание YLE, с февраля по конец октября количество кибератак на «критические цели» в Финляндии увеличилось на треть.

Британское издание напоминает, что Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае этого года, но ждут, пока Турция и Венгрия ратифицируют их запросы, которые уже одобрены другими 28 странами блока.