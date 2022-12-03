Sky News – в Великобритании число больных COVID-19 вновь превысило миллион

Общее число заболевших коронавирусом в Соединённом Королевстве впервые с середины октября превысило миллион человек, пишет Sky News со ссылкой на данные Национальной статистической службы. В то время как в Англии растёт число госпитализаций, Национальная служба здравоохранения советует тем, кто получил положительный ПЦР-тест или наблюдает у себя симптомы заболевания, избегать контакта с другими людьми.



AP

Количество заболевших коронавирусом в Соединённом Королевстве вновь превысило отметку в миллион человек, а в Англии впервые с середины октября число заболевших начало расти, пишет Sky News со ссылкой на официальные данные.

Национальная статистическая служба Великобритании отчиталась, что с 14 по 20 ноября общее число случаев с подтверждённым COVID-19 выросло на 6% по сравнению с неделей до этого, когда зарегистрировали 972,4 тыс. больных, рассказывает издание. Этот показатель вырос впервые с середины октября, при этом неделю назад он впервые с середины сентября опускался ниже миллиона заболевших. В последнюю волну коронавируса в середине октября максимальное число больных составило немногим более 2 млн, что намного меньше показателей в мае и марте этого года, когда зарегистрировали почти 4 миллионов и около 5 миллионов заразившихся соответственно.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах Англии на 30 ноября находилось 4964 человека с подтверждённым диагнозом на COVID-19. По сравнению с прошлой неделей этот показатель подскочил на 8% после того, как в течение месяца число больных сокращалось. При этом Агентство по безопасности здравоохранения опубликовало сведения о том, что каждый пятый британец старше 75 лет ещё не получил бустерную дозу вакцины.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения Великобритании советует тем, кто получил положительный результат теста на коронавирус или наблюдает у себя симптомы заболевания, оставаться дома и избегать контакта с другими людьми. В ведомстве также подчеркнули, что важно избегать посещения людей с повышенным риском заражения — например, с ослабленной иммунной системой, — даже если они прошли вакцинацию, пишет Sly News.