 

Sky News – в Великобритании число больных COVID-19 вновь превысило миллион

03.12.2022, 1:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Общее число заболевших коронавирусом в Соединённом Королевстве впервые с середины октября превысило миллион человек, пишет Sky News со ссылкой на данные Национальной статистической службы. В то время как в Англии растёт число госпитализаций, Национальная служба здравоохранения советует тем, кто получил положительный ПЦР-тест или наблюдает у себя симптомы заболевания, избегать контакта с другими людьми.


AP

Количество заболевших коронавирусом в Соединённом Королевстве вновь превысило отметку в миллион человек, а в Англии впервые с середины октября число заболевших начало расти, пишет Sky News со ссылкой на официальные данные.

Национальная статистическая служба Великобритании отчиталась, что с 14 по 20 ноября общее число случаев с подтверждённым COVID-19 выросло на 6% по сравнению с неделей до этого, когда зарегистрировали 972,4 тыс. больных, рассказывает издание. Этот показатель вырос впервые с середины октября, при этом неделю назад он впервые с середины сентября опускался ниже миллиона заболевших. В последнюю волну коронавируса в середине октября максимальное число больных составило немногим более 2 млн, что намного меньше показателей в мае и марте этого года, когда зарегистрировали почти 4 миллионов и около 5 миллионов заразившихся соответственно.

По данным Национальной службы здравоохранения, в больницах Англии на 30 ноября находилось 4964 человека с подтверждённым диагнозом на COVID-19. По сравнению с прошлой неделей этот показатель подскочил на 8% после того, как в течение месяца число больных сокращалось. При этом Агентство по безопасности здравоохранения опубликовало сведения о том, что каждый пятый британец старше 75 лет ещё не получил бустерную дозу вакцины.

В настоящее время Национальная служба здравоохранения Великобритании советует тем, кто получил положительный результат теста на коронавирус или наблюдает у себя симптомы заболевания, оставаться дома и избегать контакта с другими людьми. В ведомстве также подчеркнули, что важно избегать посещения людей с повышенным риском заражения — например, с ослабленной иммунной системой, — даже если они прошли вакцинацию, пишет Sly News.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01.22 / Причины прозаичны и болезненны: почему развелись Максим Леонидов и Анна Банщикова

06.09.21 / Что мы делаем не так, когда готовим блюда со сливочным маслом или на нем: ошибки

28.11.21 / Мнение: Самозанятых стало больше ИП, бизнес отказывается от госзакупок и бандитские корни государства

26.11.20 / Самое страшное место во Вселенной — Великая пустота Волопаса

17.09.21 / Странная история с убитой собакой и почти убитым пришельцем

19.07.22 / Bunny hairstyle, пикси и естественный хаос: семь очаровательных и практичных причесок для кормящих матерей

29.09.22 / Мнение: Внезапный газовый скандал

16.08.22 / В США зарегистрирован первый случай заболевания робота Boston Dynamics оспой обезьян

23.12.20 / Скандалы: Особняк на 600 млн, долг на 2 млрд рублей и судимость

08.06.22 / Мнение: Финал фильма Текст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика