 

День Прокла: что нельзя делать в праздник 3 декабря

03.12.2022, 0:50, Разное
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ИСТОРИЯ

День Прокла получил свое название из-за традиций и обычаев. В народе этот праздник считался днем эффективной борьбы с нечистыми силами. Люди проклинали нечисть, и она навсегда покидала их дома. Отсюда и название праздника. Считалось, что именно зимой нечисть прячется в домах и укромных уголках от холода, поэтому ее обязательно надо было выгнать.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

В этот праздник как правило уже устанавливался санный след, так как снежный покров точно был стабильным.

Если на Прокла пошел снег, значит в июне будет дождь. Вообще по этому дню судили о том, каким будет начало лета. Если ночью или утром снегопад, предстоящий день будет ясным и солнечным.

Если днем заяц прыгает возле избы и жмется к людям поближе, значит впереди сильные холода. Если поет снегирь на ветке, жди вьюгу. Если тетерев трещит, будет солнечно. Если дрова в печи сильно трещат, будет холодно.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 3 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

В этот день предки не советовали отправляться в дальнюю дорогу или путешествие, лучше переждать день. Также нельзя в этот день поздно ложиться спать, иначе будут всю ночь сниться кошмары.

Не рекомендовали садиться за стол с грязными руками. Также нельзя устраивать шумных посиделок за столом. В этот праздник нельзя веселиться и сквернословить, так как этим могли воспользоваться злые силы.


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