 

Секретарь СНБО Данилов опроверг перевод Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины

03.12.2022, 0:01, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство Украины не принимало документов о переходе Киево-Печерской лавры в состав раскольнической Православной церкви Украины, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что Киево-Печерская лавра принадлежит «всему народу», он «не видел, что государство дало возможность пользоваться помещениями». Комментируя регистрацию раскольниками юрлица «Киево-Печерская лавра ПЦУ», Данилов сказал, что любой «может зарегистрировать общественную организацию по любому адресу, но должно быть согласие собственника». Он подчеркнул, что правительство или «кто-либо другой» подобных документов не принимали. 

При этом, по словам секретаря СНБО Украины, если украинские власти установят, что каноническая Украинская православная церковь сотрудничала с Россией, УПЦ МП закроют, а ее деятельность запретят на территории Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Тем временем офис президента Украины обнародовал имена священнослужителей, против которых СНБО ввел санкции. В частности, в список включены экс-депутат Верховной рады Вадим Новинский (клирик УПЦ) и наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Петр (Лебедь), о которых уже сообщали СМИ, передает РИА «Новости».

Кроме того, в санкционный список включены митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Ростислав Швец, епископ Бахчисарайский, викарий Симферопольской епархии РПЦ Константин Чернышев, епископ Джанкойский и Раздольский РПЦ, управляющий Джанкойской епархией Александр Овсянников, архиепископ Ровеньковский и Свердловский РПЦ Александр Таранов, епископ Коктебельский РПЦ, викарий Феодосиевской епархии Вячеслав Опанасенко, митрополит Изюмский и Купянский УПЦ Олег Иванов, епископ Роменский и Буринский УПЦ Алексей Масленников, управляющий Феодосийской епархией УПЦ, митрополит Платон (Владимир Удовенко).

Пятилетние санкции включают блокировку активов, ограничение экономических действий, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через Украину, прекращение культурного, научного и образовательного сотрудничества, развлекательных программ с иностранными государствами и юридическими лицами и прочее.

Напомним, в ПЦУ сообщили, что 1 декабря зарегистрирован «устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины». ПЦУ хочет получить один из храмов лавры и помещения для монастырской деятельности. Перед этим украинские объявили о намерении запретить связанные с Россией религиозные организации. В ноябре СБУ провела обыски в Киево-Печерской лавре.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.10.20 / Израильские ученые установили, как использовали огонь люди эпохи палеолита

18.12.20 / В центре Гамалеи рассказали подробности о «лайт-вакцине»

01.12.21 / В Калининграде одну из улиц переименовали в честь погибшего главы МЧС Зиничева

04.01.22 / Президент Литвы хочет отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью

05.01.21 / Для иностранцев открывают доступ к китайскому радиотелескопу FAST

31.03.21 / “Оговорился”. Мэр Ивано-Франковска опроверг свое заявление, что в частных клиниках города есть вакцина от коронавируса Pfizer/BioNTech

05.06.21 / Рогозин поддержал предложение главы НАСА продлить работу МКС до 2030 года

05.04.21 / На Западе оценили современный российский флот

06.11.20 / Шустер: Я хотел бы быть гражданином Украины

17.08.21 / Испания примет участие в саммите Крымской платформы – МИД Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика