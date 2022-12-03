Рабочий погиб в результате обрушения породы на руднике по добыче золота в Забайкальском крае
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На месте обрушения горной породы на руднике по добыче золота «Омчак» обнаружено тело погибшего рабочего, сообщили в экстренных службах.
Рабочий погиб, попав под завал, передает ТАСС.
Напомним, на участке находились четверо рабочих, трое из них не пострадали, четвертый попал под завал.
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