 

Рабочий погиб в результате обрушения породы на руднике по добыче золота в Забайкальском крае

03.12.2022, 0:00, Новости дня
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На месте обрушения горной породы на руднике по добыче золота «Омчак» обнаружено тело погибшего рабочего, сообщили в экстренных службах.

Рабочий погиб, попав под завал, передает ТАСС.

Напомним, на участке находились четверо рабочих, трое из них не пострадали, четвертый попал под завал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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