 

Сборная Швейцарии по футболу стала последней из прошедших в плей-офф ЧМ команд

03.12.2022, 0:00, Новости дня
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Одержав победу в матче против команды Сербии, сборная Швейцарии вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, определились все участники плей-офф, сообщают информационные агентства.

Команда Швейцарии обыграла команду Сербии со счетом 3:2. В другом матче группы G сборная Бразилии со счетом 0:1 проиграла команде Камеруна, но все равно вышла в плей-офф с первого места, передает ТАСС.

3 декабря в рамках 1/8 финала состоится встреча сборных Нидерландов и США, а также матч сборных Аргентины и Австралии. 4 декабря сборная Англии встретится со сборной Сенегала, а команда Франции – с командой Польши. 5 декабря пройдут матчи между командами Бразилии и Южной Кореи, а также сборными Японии и Хорватии. 6 декабря команда Марокко сыграет с командой Испании, а сборная Швейцарии – со сборной Португалии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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