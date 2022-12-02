Мнение: Леденящее дыхание Балтики



Аркадий Волож

История Яндекса завершается показательно. Некогда «визитная карточка» молодого российского капитализма – самая мощная IT-компания Восточной Европы, конкурент Гугла, символ «новой русской экспансии» в мире, «русские инноваторы в самой передовой сфере мирового бизнеса», в общем, «знай наших»… И вот всё это заканчивается тем, чем и всегда заканчивается всё в России: в дело вступает государственный рэкет, компанию «национализируют», и под чутким управлением государственных бюрократов всё превращается в пшик.

Обидно, конечно. Вроде был шанс у России сделать реальный бизнес мирового уровня в области, не зависящей от климата – то есть в кои-то веки сыграть с миром на равных. И ведь одно время Яндекс действительно развивался вслед за Гуглом! Но нет, хрен там. Климат все равно сыграл свою роль – предпринимательский климат в России. Который такой же хреновый, как и природный.

В Яндекс переходит Алексей Кудрин из Счетной Палаты, а сам Яндекс вроде как разделяется: некая часть во главе с Воложем «переезжает» в Израиль (видимо, меняя название), а «корневая» часть меняет собственника и во главе ее как раз оказывается А.Кудрин, он же получает пакет в 5%.

У Кудрина имидж «демократа-либерала», но на самом деле он просто крючкотвор-чиновник и старый приятель и даже покровитель Путина на ранних этапах его карьеры. Управлять Яндексом он не будет, да он и не умеет управлять коммерческими компаниями, хотя бы потому, что никогда в жизни этого не делал. Его взяли как вывеску.

На деле происходит типичный «дерибан» – российские власти, а точнее – правящая в России ОПГ попросту разорвала Яндекс на куски. До СВО уже был проект создания мощного совместного предприятия Сбербанка и Яндекса (который сорвался в последний момент – Греф и Волож не договорились). Греф тогда носился с завиральной идеей превращения Сбера в некую «экосистему», и ему для этого нужна была в качестве партнера мощная IT-компания. Волож тогда, очевидно, просек, что это попахивает поглощением, и вовремя слинял.

Но не тут-то было. Теперь выходит, что рэкет его все-таки догнал и наложил свою лапу. В итоге Волож с остатками «старого» Яндекса скрывается за границей, а основную тушу убитой компании вскоре все-таки подомнет под себя Сбер – и именно для всего, чтобы придать респектабельность процессу, выступает прикрытием Кудрин.

Люди, в чьих мозгах господствует НБС, мне тут скажут, что, мол, и ничего страшного, «бизнес только так и делается», «сильный пожрал слабого» и что-то в этом духе – но надо понимать, что в России оно так не работает, просто потому, что сильной стороной здесь по умолчанию является государство, которое по определению с нормальным бизнесом несовместимо. Поэтому, когда государство что-то поглощает – не остается просто ничего. Был Яндекс – и не будет Яндекса. Вот и весь итог.

Что интересно – и никакой «экосистемы» тоже не будет, будет все тот же Сбербанк, как его ни назови: просто большой и неповоротливый банк.

Но, может, старая команда, чудом вырвавшись из когтей бандитов во власти, спасет своё детище, перелоцировав его из России окончательно? Тоже вряд ли – ведь в распоряжении Воложа остались буквально «рожки да ножки». Да и в Европе, положа руку на сердце, их никто не ждет. В общем, буквально повторилась старая история, описанная в свое время еще Герценом: «Едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики…» Герцен сказал это про хорошего поэта Веневитинова, умершего в очень юном возрасте.

Помянем Яндекс. Хорошая была компания.