 

Мнение: Леденящее дыхание Балтики

02.12.2022, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Аркадий Волож

История Яндекса завершается показательно. Некогда «визитная карточка» молодого российского капитализма – самая мощная IT-компания Восточной Европы, конкурент Гугла, символ «новой русской экспансии» в мире, «русские инноваторы в самой передовой сфере мирового бизнеса», в общем, «знай наших»… И вот всё это заканчивается тем, чем и всегда заканчивается всё в России: в дело вступает государственный рэкет, компанию «национализируют», и под чутким управлением государственных бюрократов всё превращается в пшик.

Обидно, конечно. Вроде был шанс у России сделать реальный бизнес мирового уровня в области, не зависящей от климата – то есть в кои-то веки сыграть с миром на равных. И ведь одно время Яндекс действительно развивался вслед за Гуглом! Но нет, хрен там. Климат все равно сыграл свою роль – предпринимательский климат в России. Который такой же хреновый, как и природный.

В Яндекс переходит Алексей Кудрин из Счетной Палаты, а сам Яндекс вроде как разделяется: некая часть во главе с Воложем «переезжает» в Израиль (видимо, меняя название), а «корневая» часть меняет собственника и во главе ее как раз оказывается А.Кудрин, он же получает пакет в 5%.

У Кудрина имидж «демократа-либерала», но на самом деле он просто крючкотвор-чиновник и старый приятель и даже покровитель Путина на ранних этапах его карьеры. Управлять Яндексом он не будет, да он и не умеет управлять коммерческими компаниями, хотя бы потому, что никогда в жизни этого не делал. Его взяли как вывеску.

На деле происходит типичный «дерибан» – российские власти, а точнее – правящая в России ОПГ попросту разорвала Яндекс на куски. До СВО уже был проект создания мощного совместного предприятия Сбербанка и Яндекса (который сорвался в последний момент – Греф и Волож не договорились). Греф тогда носился с завиральной идеей превращения Сбера в некую «экосистему», и ему для этого нужна была в качестве партнера мощная IT-компания. Волож тогда, очевидно, просек, что это попахивает поглощением, и вовремя слинял.

Но не тут-то было. Теперь выходит, что рэкет его все-таки догнал и наложил свою лапу. В итоге Волож с остатками «старого» Яндекса скрывается за границей, а основную тушу убитой компании вскоре все-таки подомнет под себя Сбер – и именно для всего, чтобы придать респектабельность процессу, выступает прикрытием Кудрин.

Люди, в чьих мозгах господствует НБС, мне тут скажут, что, мол, и ничего страшного, «бизнес только так и делается», «сильный пожрал слабого» и что-то в этом духе – но надо понимать, что в России оно так не работает, просто потому, что сильной стороной здесь по умолчанию является государство, которое по определению с нормальным бизнесом несовместимо. Поэтому, когда государство что-то поглощает – не остается просто ничего. Был Яндекс – и не будет Яндекса. Вот и весь итог.

Что интересно – и никакой «экосистемы» тоже не будет, будет все тот же Сбербанк, как его ни назови: просто большой и неповоротливый банк.

Но, может, старая команда, чудом вырвавшись из когтей бандитов во власти, спасет своё детище, перелоцировав его из России окончательно? Тоже вряд ли – ведь в распоряжении Воложа остались буквально «рожки да ножки». Да и в Европе, положа руку на сердце, их никто не ждет. В общем, буквально повторилась старая история, описанная в свое время еще Герценом: «Едва успев промолвить несколько благородных слов, он увял, словно южный цветок, убитый леденящим дыханием Балтики…» Герцен сказал это про хорошего поэта Веневитинова, умершего в очень юном возрасте.

Помянем Яндекс. Хорошая была компания.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.07.22 / Скандалы: Отыгрались на шоферах

07.05.21 / Как научиться смеяться над собой: 5 советов стендап-комика Ирины Приходько

22.10.20 / Боевые дельфины и прочая боевая морская живность

17.05.21 / Тысячи сторонников ХАМАС вышли на митинг в Торонто (видео)

06.08.22 / Мнение: Дефицит туалетной бумаги, Германия «в руках Путина», немцы грязнеют

14.07.22 / Словения ратифицировала вступление Швеции и Финляндии в НАТО

08.09.22 / Найден экологичный способ создания катализаторов для водородной энергетики

05.03.22 / Мнение: Что напишут писатели и поэты?

26.07.20 / “Путин захватил сирийские Голаны”

07.03.22 / Умываться тоже нужно правильно. Почему не стоит часто использовать щетки для лица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика