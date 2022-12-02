 

Сын за отца не отвечает? Как загубленной Орбакайте отмыться от позорных дел Пугачевой

02.12.2022, 23:25, Разное
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После бегства российской певицы Аллы Пугачевой из родной страны, а также ее критических и даже хамских высказываниях в адрес россиян, в жизни ее старшей дочери Кристины Орбакайте произошли изменения. И может на первый взгляд все кажется обычным, ведь в поговорке говорится, что сын за отца не отвечает, но это далеко не так.

В этом году Кристину Орбакайте стали реже приглашать на новогодние корпоративы, а значит, ее востребованность снижается. Скорее всего, заказчики просто не хотят связываться с неопределившейся артисткой, ведь она до сих пор не высказала свою позицию о том, “за кого” она теперь поет. А без этого в шоу-бизнесе теперь никак, ведь артисты всегда были и остаются рупором своего времени.

Продюсер и промоутер Сергей Лавров уверен, что раньше дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте была наиболее востребованна в России. Ее выступления активно заказывали на новогодние корпоративы и другие мероприятия наряду с певицей Валерией.

“Мое имя не забудьте, я Кристина Орбакайте”, – пела в своей недавней песне героиня фильма “Чучело”. Да только как ту не забудешь, если говорят о тебе все меньше, а показывают и вовсе изредка.

Еще одной причиной такого забытья Кристины Орбакайте могло стать отсутствие новых песен, считает продюсер.

“Мама и “папа” своими поступками ей все подпортили. Их отъезд напрямую сказался на заработке Кристины”, – отметил Лавров.


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