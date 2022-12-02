Куда сходить в Москве: афиша с 3 по 11 декабря

ТЕАТР

“Толстого нет”

Толстого нет? А кто же есть? Есть только дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор, редактор-издатель Чертков, и конечно, Софья Андреевна — жена великого писателя, которую играет Ирина Алферова. И только посмотрев спектакль, вы сможете решить для себя: был ли Толстой жесток по отношению к семье? Имел ли право завещать свои произведения народу?

11 декабря, “Школа современной пьесы”.

“Ничего не бойся, я с тобой”

Легендарный бит-квартет “Секрет” готовится отметить 40-летие. 22 “золотых” хита группы стали основой мюзикла, который точно стоит увидеть. Атмосферно, стильно, ярко – три часа пройдут на одном дыхании. Любимым шлягерам подпевает весь зал. А история, которую рассказали при помощи песен группы, никого не оставит равнодушным.

С 3 декабря, МДМ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

“Наследники и самозванцы”

Дава

и Наташа Гасанханова довели Айзу до жуткой истерики в шоу, новый выпуск которого телеканал ТВ-3 покажет в ближайшую субботу. “Я

не могла поверить! Это не игра – это предательство! Я никогда не видела такого

лицемерия!” – рыдала на съемках Айза и не могла остановиться. Айза

считает, что Давид и Наташа действовали не по правилам: в то время, когда все

играли только в кадре, эта пара продолжила обманывать остальных и при

выключенных камерах. Такого коварства от них не ждал никто, и претензии

возникли не только у Айзы. Но именно ее особенно глубоко ранило предательство

участников так, что Айза не смогла сдержать эмоции и выплеснула все, что в ней

накопилось.

3 декабря (22 ч.), ТВ-3.

КОНЦЕРТ

“Музыка из кинофильмов с симфоническим оркестром”

По многочисленным просьбам поклонников МГАСО пройдет концерт “Музыка из кинофильмов с симфоническим оркестром” (Дирижер – Алексей Верещагин). Прозвучат попурри на темы мелодий “Бондианы” (М.Норман, Б.Конти, П.Маккартни, Дж.Барри), шедевры Нино Рота из фильмов “Крестный отец”, “Ночи Кабирии”, кинохиты Эннио Морриконе из “Профессионала” и “Однажды в Америке” и негласный гимн “фабрики грез” Ричарда А.Уайтинга из фильма “Отель Голливуд”.

5 декабря, Большой зал консерватории.

“Легенды советского джаза”

Это выступление Большого джазового оркестра п/у Петра Востокова

станет итогом целого года кропотливой работы над поиском и изучением оригинальных партитур отечественных композиторов и аранжировщиков, работавших в этом жанре. В программе концерта, посвященному 100-летию отечественного джаза, будет представлена вся ретроспектива становления и развития джаза в России, этого нового вида искусства XX столетия, по которому также можно изучать и историю нашей страны. Зрители совершат увлекательное музыкальное путешествие от первых звуков Валентина Парнаха и Александра Цфасмана в 20-е, через песни Исаака Дунаевского и Александра Варламова 30-х, джазовые композиции Леонида Утесова и Виктора Кнушевицкого, звучавшие в Великую Отечественную, и музыку “эпохи разгибания саксофонов” к творчеству выдающихся коллективов 50-70-х годов, таких как оркестры Олега Лундстрема, Вадима Людвиковского, Иосифа Вайнштейна, Юрия Саульского, и наконец, к музыке Анатолия Кролла к легендарному фильму “Мы из джаза”.

6 декабря, Большой зал Консерватории.

СКОРО

“Рок, Лед и Новый год”

Только в последних числах декабря музыканты “Арии” позволяют себе переодеться в костюмы Дедов Морозов, включить в сет-лист самые необычные песни, облачив в тяжелые риффы популярные советские шлягеры, и вволю поджемовать на самые вольные темы. Будет, как всегда, – ярко и талантливо!

30 декабря, “Известия Hall”.

“Хиты группы Rammstein”

В этот вечер зрителей ждет настоящий музыкальный праздник: известный оркестр RockestraLive исполнит особенную программу, посвященную 60-летию великого и ужасного Тилля Линдеманна. Любимые хиты культовой группы из Германии в качественной симфонической обработке! Такая музыка за рамками стереотипов, она окрыляет, дарит невероятные эмоции!

5 января, Клуб 1930 Moscow.