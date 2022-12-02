Старательная демонстрация дружбы на фоне разногласий — France 2 о встрече Макрона и Байдена в Белом доме

В ходе визита Эммануэля Макрона в Белый дом президенты США и Франции изо всех сил стремились продемонстрировать крепкую дружбу и единство, пишет France 2. Тем не менее между странами всё ещё остаются разногласия, в частности, связанные с протекционистскими мерами США, которые Макрон считает несправедливыми для европейских компаний, отмечает телеканал.

Тёплое рукопожатие и крепкие объятья — этим утром возле Белого дома Эммануэль Макрон и Джон Байден продемонстрировали согласие и единство. После торжественного прибытия под звуки гимна два президента представили тщательно подготовленную сцену встречи двух старых друзей. Франция — старейший союзник США как в мирное, так и в военное время, напомнил Эммануэль Макрон.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Перед лицом возращения военных действий на европейскую землю после введения российских войск на Украину, а также многочисленных кризисов, ударивших по нашим странам и нашему населению, нам нужно снова научиться быть братьями по оружию.

Снова стать братьями по оружию — это также означает, что Франции и США необходимо удалить некоторые разногласия. По пути в Овальный кабинет на вопрос журналистки о том, почему Байден выбрал Францию для первого государственного визита, президент ответил кратко:

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Потому что это мой друг.

Но за этим добрым согласием и тщательно выверенными кадрами есть ещё и желание Эммануэля Макрона донести свою позицию — в частности, по вопросу американского протекционизма. И здесь его тон был резок.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Выбор, цели которого я разделяю, в частности, Закон о снижении инфляции или Закон о чипах, — это выбор, который расколет Запад. Поскольку он создаёт настолько неравные условия для США и Европы, что все здесь, кто работает в определённых компаниях решат: «Мы больше не будем инвестировать в заокеанские предприятия».

Сегодня после двух с половиной часов переговоров двое союзников подтвердили свою поддержку Украине и договорились работать вместе — в частности, над вопросами, вызывающими разногласия.

Дата выхода в эфир 01 декабря 2022 года.