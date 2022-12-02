Российские мастера боевых искусств сформировали отряд добровольцев для участия в спецоперации

«Решение ехать в зону СВО далось мне легко, потому что давно хотел это сделать. В моем понимании такая добровольческая миссия заключается в противостоянии фашизму», – сказал газете ВЗГЛЯД мастер спорта международного класса, борец Сергей Плеханов. Ранее он вступил в отряд добровольцев, который был создан Российским союзом боевых искусств.

«Мой прадед по линии матери был на Великой Отечественной и до сих пор считается пропавшим без вести. Вот почему для меня очень важно, чтобы не было фашизма, чтобы мы и наши дети жили спокойно, процветали. Когда от моих коллег из Москвы мне поступило предложение стать участником специальной военной операции (СВО), я, не задумываясь, согласился. Для меня это все в новинку, но с нами будут работать профессионалы, которые неоднократно бывали в горячих точках. Они помогут нам пройти подготовку», – рассказал мастер спорта РФ международного класса, обладатель четвертого дана киокушинкай, житель Краснодара Сергей Плеханов.

По словам собеседника, он уже неделю находится на сборах в Москве и готовится к отправке на учебу «для прохождения боевого слаживания». При этом Плеханов признался, что у него нет боевого опыта, если не считать охоты в тайге. «Я родом с Дальнего Востока, поэтому разбираюсь в оружии. Я не такой уж зеленый новичок и имею представление о том, что мне предстоит», – заверил собеседник.

О создании отряда добровольцев Плеханов вместе с другими борцами объявил вечером в пятницу в столичном дворце спорта «Лужники», где в этот момент проходил Форум «Битва чемпионов 14: Школа против школы». Состязание прошло под эгидой Российского союза боевых искусств (РСБИ).

В качестве почетных гостей в нем приняли участие: первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев и известный мастер смешанных единоборств, чемпион мира и Европы Владимир Минеев. При этом младший брат Минеева Петр ранее погиб в ходе СВО.

О создании добровольческого отряда РСБИ на церемонии открытия форума сообщил Юрий Трутнев, сопредседатель союза. По словам Трутнева, среди добровольцев – мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, «все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках». «Я хочу им поклониться и поблагодарить их за то, что они приняли это решение», – сказал вице-премьер.

«Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня – те, кто проливает кровь за нашу Родину,

те, кто ее защищают», – добавил Трутнев. Как пояснили ТАСС в его пресс-службе, отряд состоит из 98 человек, он будет полностью укомплектован и пройдет подготовку в военном центре в Гудермесе. Ее проведут инструкторы спецназа, обладающие боевым опытом.

РСБИ включает в себя 65 всероссийских спортивных федераций и организаций, которые представляют различные стили и направления боевых искусств и спортивных единоборств из тех, что активно развиваются в России. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, участниками «Битвы чемпионов» в разные годы были такие выдающиеся мастера боевых искусств, как Федор Емельяненко и нынешний глава Калмыкии Бату Хасиков.

Объявление о создании отряда добровольцев, как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, в пятницу стало главным событием форума. В видеообращении к участникам форума Сергей Плеханов заявил: «Настало время отдать за свою Родину больше, чем ты можешь, а это и есть для меня суть понятия «патриотизм». Я очень горд, что мои прадеды и деды защищали Родину. Для меня они и все те, кто защищал нашу Родину во все времена, и есть настоящие герои. Я считаю, что нужно знать и чтить историю России».

Борец напомнил, что у тех, кто нападал на Россию и пытался поработить ее, «никогда этого не получалось и не получится». «Знаю, что семья будет очень скучать и переживать. А также у меня много юных учеников-каратистов. Мне есть кого защищать», – подчеркнул краснодарец.

Стоит отметить: Сергей Плеханов – серебряный призер абсолютного чемпионата мира по киокушину, чемпион мира по тамэсивари, двукратный чемпион на международном турнире Кубок Оямы в Японии (1999, 2000).

Отряд, в котором оказался Плеханов, объединил бойцов из Москвы и Московской области, Татарстана, Адыгеи, Карачаево-Черкесской Республики, Ленинградской, Псковской, Свердловской, Кировской, Тамбовской областей, Краснодарского, Пермского, Ставропольского краев, Крыма и регионов Дальнего Востока – Якутии, Хабаровского края, Приморья. Командиром отряда стал исполнительный директор РСБИ Рамиль Габбасов – чемпион России, чемпион ЮАР, призер Кубка Оямы, обладатель четвертого дана по киокусинкай, мастер боевых искусств, мастер спорта РФ, лауреат премии «Оскар» «За выдающийся вклад в развитие боевых искусств во всем мире» 2011 года.

Как отметил Габбасов в своем видеообращении, все мы хорошо знаем историю Великой Отечественной войны, которая «буквально коснулась каждой советской семьи». «Когда нацизм шел завоевать и поработить СССР, ценой 27 млн жизней была одержана великая Победа. Вот и сегодня нацизм поднимает голову, и в этом ему помогает Запад. Я для себя решил пойти добровольцем, чтобы встать рядом со своими братьями. Именно братьями, потому что мать у нас одна – Родина. Мы – русские и внуки русского солдата, и эту память мы не отдадим», – сказал Габбасов.

Еще один доброволец, кандидат в мастера спорта РФ по тайскому боксу Александр Котенков из Екатеринбурга процитировал высказывание одного из спецназовцев о том, что у каждого мужчины «три мамы». «Первая его родила, вторая – мать его детей, а третья – это Родина-мать. Поэтому каждый должен сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Не скажу, что решение принималось тяжело – оно давно зрело. Каждый мужчина, проживающий в РФ и являющийся патриотом своей Родины, должен сделать свой выбор, что я и сделал. Хочу пожелать только одного: чтобы наступил мир и мы победили в этом непростом военном конфликте. Победа однозначно будет за нами», – сообщил Котенков.

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