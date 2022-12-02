 

Госдеп США сообщил о внесении ЧВК «Вагнер» в список вызывающих озабоченность нарушением религиозных свобод организаций

02.12.2022, 22:39, Новости дня
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В связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Центральноафриканской Республике организация внесена в список «вызывающих особую озабоченность» из-за якобы нарушения религиозных свобод, сообщил госдепартамент США.

В указанный список организаций за «действия в ЦАР» также включены хуситы, нигерийская экстремистская группировка «Боко Харам», движение «Талибан» (запрещено ООН) , «Хайят Тахрир аш-Шам» (новое название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»), террористическая организация «Исламское государство». 

Также указывается, что в перечень стран, которые вызывают у США беспокойство в сфере соблюдения американского закона о защите свободы вероисповедания, включены Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея и Россия, передает РИА «Новости». 

Напомним, американские сенаторы внесли в Конгресс США законопроект, который предписывает Госдепу объявить иностранной террористической организацией ЧВК «Вагнер», а также все аффилированные с ней структуры или ее правопреемников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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