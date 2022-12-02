Рабочий оказался под завалом в результате обрушения породы на руднике по добыче золота в Забайкальском крае
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В Забайкальском крае в результате обрушения горной породы на руднике «Омчак» один человек находится под завалом, сообщили в экстренных службах.
Когда в одном из штреков произошло обрушение, на участке присутствовали четверо рабочих, трое из них не пострадали, четвертый попал под завал. Ведутся поисково-спасательные работы, передает ТАСС.
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