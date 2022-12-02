 

Мнение: Время марданов

02.12.2022, 22:05, Разное
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Мардана уволили из «Комсомольской правды» – что некоторые склонны воспринимать как некий «позитивный сигнал». Думается, это сродни тому, чтобы воспринимать «позитивным сигналом» увольнение Кудрина из Счетной палаты. На деле мы скорее всего видим в обоих случаях обычное перемещение. Куда пойдет Кудрин, уже известно – в Яндекс, т.е. на позицию, где он уже совершенно легально и не скрываясь сможет получать миллионы долларов в месяц; для Кудрина это почетная пенсия.

Но и Мардан наверняка не пропадет, думаю, что его уже ждут с распростертыми объятиями на каком-нибудь из телевизионнных каналов. Самым пикантным и логичным было бы, на мой взгляд, назначение Мардана ведущим «Вечера Владимира Соловьева» вместо самого Владимира Соловьева (учитывая резкое падение рейтингов главного «соловья Кремля»); Соловьев очевидно уже надоел даже собственной z-аудитории (она ж его лицезреет целыми днями на протяжении последних десятилетий), вливание молодой крови напрашивается, и не надо говорить, что это будет нелепо: вот же – Потанин уже полгода продает Тинькофф-карты Тинькофф-банка, которые никакого отношения к Тинькову давно не имеют – и ничего; почему б Мардану не вести “Вечера Владимира Соловьева”?

Но помешает другое – для старперского режима это слишком смелый шаг, юного подающего большие надежды шакала вместо старой гиены они ставить не будут просто из принципа.

Так что Мардан вынырнет где-то еще – я ставлю на НТВ. Выиграет в итоге и в деньгах, и в известности. Мардан точно не потонет, сейчас в стране время марданов – откровенных и максимально циничных людоедов, полных кровавого садистического энтузиазма. Рамки КП Мардану давно стали тесны – z-аудитория не читает газеты, она смотрит телевизор. Они полюбят друг друга еще крепче – и вместе отправятся в ад.

Источник: Размышления вольного социолога


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