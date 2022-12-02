Для детей с нарушениями слуха из ДНР и ЛНР провели увлекательную экскурсию по Москве

Ребята прибыли в столицу для участия в региональном туре фестиваля детского творчества “Утренняя звезда”. Мероприятие проводится для детей с нарушениями слуха.

Воспитанники школ-интернатов Донецка и Луганска погуляли по Красной площади, посетили парк “Зарядье”. Затем ребята отправились в Театр мимики и жеста.

После этого они посетили Московский цирк Никулина и “Москвариум” на ВДНХ. Экскурсию перевели на жестовый язык.

Сотрудники столичного Департамента труда и социальной защиты населения вручили детям памятные подарки. Они получили сладости и ежедневники со встроенной беспроводной зарядкой.

Москва активно поддерживает Донецк и Луганск. Помимо прочего, столица помогает в реабилитации детей-инвалидов и оказывает поддержку сиротам из учреждений ДНР и ЛНР.

Москва направит в Донецк и Луганск трости, ходунки, костыли, кресла-коляски и другие средства для нуждающихся. Также столица поможет в закупке мебели и оборудования для социальных учреждений.

Кроме того, Москва отправит более миллиона учебников и пособий в школы и колледжи Донецка и Луганска. Образовательные учреждения будут полностью обеспечены материалами по всем предметам.

Напомним, что жителям Донецка и Луганска также помогают более 200 врачей из стационаров Москвы. Медики провели в республиках более 3,5 тысячи операций и около 11 тысяч консультаций.