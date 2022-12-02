N-TV – главой секретной службы Сербии назначен противник «антироссийской истерии» Запада

Новым главой секретной службы Сербии стал бывший министр обороны и внутренних дел страны Александр Вулин. Как отмечает немецкий телеканал N-TV, «пророссийский националист» — один из немногих высокопоставленных европейских политиков, посетивших Москву после начала российской военной спецоперации на Украине. Сербия по-прежнему отказывается присоединиться к санкциям против Москвы, а Вулин заявил, что страна не будет участвовать в «антироссийской истерии».



АР

Сербия назначила Александра Вулина — бывшего министра внутренних дел, вокруг фигуры которого в прошлом разгоралось немало споров, — новым главой секретной службы страны, пишет немецкий телеканал N-TV, ссылаясь на информацию сербской государственной телерадиокомпании RTS.

«Пророссийский националист» Вулин — один из немногих высокопоставленных европейских политиков, посетивших Москву с начала российской военной спецоперации на Украине, подчёркивает N-TV.

Сербия осудила боевые действия РФ против Украины, однако по-прежнему отказывается присоединиться к западным санкциям против Москвы. Сербия «не будет участвовать в антироссийской истерии», заявил Вулин.

Как отмечает немецкий телеканал, Вулин — бывший министр обороны и внутренних дел, известный своими националистическими выпадами, которые часто приводили к конфликтам с соседними странами. В августе Вулин как доверенное лицо президента Сербии Александра Вучича встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Сербия стремится к вступлению в ЕС с 2012 года. Балканская страна почти на 100 процентов зависит от российского газа. Более того, Сербия может рассчитывать на поддержку России, обладающей правом вето в Совете Безопасности ООН, когда речь идёт о Косове. Белград рассматривает Косово, которое объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году, как свою мятежную провинцию, поясняет телеканал N-TV.