Акиньшина подает на развод, а Деревянко стал дворником: 5 причин смотреть продолжение “Беспринципных”

Крутой актерский состав

Конечно, каст сериала неизменен уже на протяжении трех сезонов. Но это ли не счастье? Ведь смотреть вечно можно только на три вещи: огонь, воду и Павла Деревянко в роли Славика. К тому же, герои “Беспринципных” не стоят на месте и меняются буквально на глазах зрителей: ищут себя, живут и выживают, строят свои планы и козни друг другу, а некоторые из них даже морально растут.

Идеи для стартапа

Мало того, что Паша и Юля из Питера чуть ли не каждую серию разрабатывают новые пути заработка и махинаций на Патриках, так к ним присоединился еще и Славик. Его жена Людмила наконец подает на развод, а он тем временем подается в дворники. Но прежнюю жизнь герою Деревянко как-то нужно возвращать. Один из вариантов, к которым он прибегает — продажа воздуха. Знаете настоящий запах Патриков? Это запах денег.

Изучение абьюзивных отношений

За первые два сезона сериал стал настоящим справочником по нездоровым отношениям. Это и абсолютный контроль Иры над зашуганным Костей, и потребительские отношения между супругами Ходяковыми, и Вера, мучающая сразу двух кавалеров. В новом сезоне она, кстати, этим не ограничивается. Героиня чуть не довела нового парня до ручки буквально за несколько дней, просто потому что устала от его безмерной положительности, доброты, любви и ласки. Вот это талант!

Выход из зоны комфорта

Только поначалу кажется, что герои Цыпкина абсолютно не способны на рефлексию. Но развитие персонажей видно невооруженным глазом. Генеральше больше недостаточно быть женой богатого мужа — она встает на путь поиска себя и делает уверенные шаги к цели. Людмила отказывается терпеть измены мужа. Славик трезвеет головой и телом, просыпаясь вдали от жены, дочерей и прежней роскошной жизни. А Юля, кажется, начинает стремиться к честной работе, хотя мелкими махинациями по-прежнему не брезгует.

Хорошая отечественная комедия

“Беспринципные” — это разговор о серьезных вещах с помощью юмора и сатиры. Ироничная картинка роскошной жизни слишком богатых людей сопровождается вскрытием общественных пороков и пережевыванием их внутриличностных проблем. В каждой серии есть над чем посмеяться и о чем задуматься, а в новом сезоне и подавно!