Вышивка, лоскутное шитье и цветочные мотивы: в конце года в тренде бохо и фолк-стиль

Конец года не перестает удивлять модными тенденциями. Происходит тотальный отход от минимализма и популярной нынче эстетики 2000-х. На первый план неожиданно выходит богемный и винтажный стиль из 70-х: вышивка, пэчворк, цветочные мотивы.

Тренд на фолк и бохо

Надежным барометром перемен являются модные инфлюенсеры, которые в спешном порядке меняют небрежные стеганые жилетки и классические куртки на романтичные модели, украшенные изящной вышивкой.

Такой стиль вписывается в зимние пейзажи очень органично. Он навевает размышления о суровых морозах, прекрасных скандинавских женщинах и северном фольклоре.

Помимо фолк-стиля в моду вновь возвращается стиль бохо. Он прочно связан с движением хиппи: свободным от предрассудков, независимым, необычным.

Такая тенденция позволяет также изменить культуру потребления: подобные вещи лучше всего искать в секонд-хендах, комиссионных и винтажных магазинчиках.

В конце года в моду возвращается и эклектичный стиль на грани с городским шиком.

Узкие силуэты, расклешенные брюки, цветочные принты и оборки – вот что будет выделять настоящих модниц из толпы. Общая концепция предполагает приглушенные оттенки, натуральные цвета в одежде и растительные мотивы.