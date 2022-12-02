Вышивка, лоскутное шитье и цветочные мотивы: в конце года в тренде бохо и фолк-стиль
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Конец года не перестает удивлять модными тенденциями. Происходит тотальный отход от минимализма и популярной нынче эстетики 2000-х. На первый план неожиданно выходит богемный и винтажный стиль из 70-х: вышивка, пэчворк, цветочные мотивы.
Тренд на фолк и бохо
Надежным барометром перемен являются модные инфлюенсеры, которые в спешном порядке меняют небрежные стеганые жилетки и классические куртки на романтичные модели, украшенные изящной вышивкой.
Такой стиль вписывается в зимние пейзажи очень органично. Он навевает размышления о суровых морозах, прекрасных скандинавских женщинах и северном фольклоре.
Помимо фолк-стиля в моду вновь возвращается стиль бохо. Он прочно связан с движением хиппи: свободным от предрассудков, независимым, необычным.
Такая тенденция позволяет также изменить культуру потребления: подобные вещи лучше всего искать в секонд-хендах, комиссионных и винтажных магазинчиках.
В конце года в моду возвращается и эклектичный стиль на грани с городским шиком.
Узкие силуэты, расклешенные брюки, цветочные принты и оборки – вот что будет выделять настоящих модниц из толпы. Общая концепция предполагает приглушенные оттенки, натуральные цвета в одежде и растительные мотивы.
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