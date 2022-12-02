Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил зампредседателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

В настоящее время Лавра находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Однако теперь создано юридическое лицо Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ (подведомственной официальному Киеву), соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр Украины, пишет ТАСС.

В сообщении говорится, что 1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины, передает РБК-Украина.

Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. Сейчас ее наместник – митрополит Павел (Лебедь).

Зоря отметил, что с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации – мужского монастыря «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

Также Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

Для перехода Лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решения госорганов, однако теперь создано юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения.

В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».

До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.

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