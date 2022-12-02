 

Киево-Печерскую Лавру зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

02.12.2022, 21:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра официально зарегистрирована как монастырь в составе Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил зампредседателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

В настоящее время Лавра находится в ведении Украинской православной церкви (УПЦ). Однако теперь создано юридическое лицо Киево-Печерской Лавры в составе ПЦУ (подведомственной официальному Киеву), соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр Украины, пишет ТАСС.

В сообщении говорится, что 1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины, передает РБК-Украина.

Новым главой лавры должен стать митрополит Епифаний. Сейчас ее наместник – митрополит Павел (Лебедь).

Зоря отметил, что с целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыни  Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации – мужского монастыря «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра».

Также Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Епифанию обратиться в кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

Для перехода Лавры от УПЦ к ПЦУ требуются решения госорганов, однако теперь создано юридическое лицо, которое может получить в пользование ее имущество и помещения.

В пятницу СБУ предъявила обвинения митрополиту Кировоградской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) якобы за «подрывную деятельность против государства» и «разжигание религиозной розни».

До этого СБУ обвиняла служителей Киево-Печерской лавры в прославлении России, «восхвалении русского мира» и поддержке СВО.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что власти страны наложат запрет на религиозные организации, считающиеся аффилированными с российской стороной.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.21 / В РФ цены на красную икру достигли максимума с начала века

26.08.20 / Видео: США повесят на Китай геноцид

31.01.22 / Twitter опротестовал решение уголовного ведомства Германии о передаче данных преступников

22.10.20 / Зеленский сменил руководителей СБУ в трех регионах

04.09.21 / В Украине за сутки COVID-19 заболели 2614 человек

09.12.21 / Видео: Переговоры РФ и США: главное

18.11.20 / Fox News – наследие Обамы подрывает боеспособность американских войск

19.08.20 / «Вы победили, ребята» – устав от издёвок, американские полицейские массово увольняются

13.02.22 / Общество: По госпрограмме в Россию переселялись не те соотечественники

18.12.21 / В Малайзии произошло крупное ДТП с 10 погибшими

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика