 

Перед матчем Сербия – Швейцария на ЧМ в Катаре заметили болельщиков в российской атрибутике

02.12.2022, 21:17, Новости дня
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Часть сербских болельщиков прибыла на матч своей футбольной сборной с командой Швейцарии в футболках с российской символикой, команде Сербии предстоит решающий матч в групповом этапе ЧМ в Катаре.

Множество фанатов до начала матча ходили в футболках российской сборной, некоторые болельщики сборной Сербии прибыли в цветах клуба Белграда «Црвена Звезда» с логотипом Газпрома, передает ТАСС.

Фанаты пояснили, что при входе на стадион сложностей не возникло.

Также сербских футболистов приехали поддержать болельщики из Казахстана, Азербайджана, Киргизии и других бывших республик Советского Союза. Многие из них носят знамена с флагами РФ и Сербии. Матч должен стартовать в 22.00 мск.

До этого оркестр в Катаре исполнил «Катюшу» перед футбольным матчем Камерун – Сербия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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