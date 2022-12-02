 

Сестра Игоря Крутого презентовала свою первую автобиографическую книгу в Московском доме книги

02.12.2022, 21:17, Новости дня
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Презентацию первой автобиографической книги «Полет длиною в жизнь» Аллы Крутой, сестры композитора Игоря Крутого, посетили в Москве народные артисты РФ Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, народный артист РСФСР Лев Лещенко, телеведущий Андрей Малахов, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

Творческую встречу открыл народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Крутой, он обратился к гостям презентации с приветственным словом и провел короткий экскурс в их с сестрой детство, отметив, что появление данной книги для него не меньшая радость, чем для автора, передает ТАСС.

В своей книге Алла Крутая рассказывает о встречах с людьми, которые изменили ее жизнь. Особое место в ней занимает брат – Игорь Крутой, являющийся ее самым близким другом. Также в книге много историй о детстве и юности, о доме и о родителях.

На презентации также присутствовали телеведущая Елена Малышева, российская писательница и сценаристка Виктория Токарева, актриса Нонна Гришаева и другие.

Розенбаум и Малышева прочитали для публики отрывок из презентуемой книги. Лещенко рассказал, что прочитал «Полет длиною в жизнь» «буквально за три дня», отметив, что ждет новую книгу автора.

Токарева назвала Аллу Крутую талантливым человеком и пожелала ей «напитаться уверенностью», добавив, что Крутая «очень хорошо пишет».

Презентация книги прошла в рамках проекта Культурного фонда Льва Лещенко «Истории вслух», который направлен на развитие любви к чтению бумажных книг среди детей и в кругу семьи.

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