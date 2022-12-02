Скандалы: «Забанил половину города за неудобные вопросы»: петербуржцы об «открытости» Беглова в соцсетях

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости чиновников быть открытыми перед обычными горожанами и отвечать на их просьбы «человеческим языком»

Он отметил, что давно сам ведет работу в этом направлении. Беглов положительно оценил работу Центра управления регионом, отметив, что петербуржцы могут получить необходимые сведения на страницах ответственных лиц, а также своевременно узнать о городских событиях и решениях Смольного. Однако с мнением градоначальника не согласились горожане. Они отметили одностороннюю связь с чиновниками и закрытые комментарии.

Кроме того, петербуржцы вспомнили про инцидент с удалением со страницы Беглова «неудобных вопросов» вместе с занесением в черный список страниц пользователей. Также горожане рассказали о «ботах», которые приходят «похвалить губернатора».