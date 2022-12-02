 

Пищекомбинату «База «Мария» чиновники «помогли» выиграть госконтракты на 550 млн рублей

02.12.2022, 20:55, Разное
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В администрации Выборгского района подвели итоги девяти тендеров на организацию питания в детских садах. Контракты на 810 млн рублей поделили между собой комбинаты «Артис-Детское питание» и «База «Мария».

В шести из девяти тендеров (550 млн рублей) победила «База «Мария», остальные три (260 млн рублей) остались за «Артис-Детское питание». По удивительному совпадению, они не подавали заявки на участие в одних и тех же тендерах, таким образом ни разу не оказавшись конкурентами.

Единственным конкурентом на тех торгах стала компания «Северная столица», но она не выиграла. В Петербурге чиновники так составляют конкурсную документацию, что получить по неценовым критериям можно либо 0 баллов, либо 60, заметили СМИ. Это позволяет «затачивать» тендеры под конкретные компании. Другие участники победить не могут ни при каких условиях.

Интересно, что летом 2021 года по аналогичной схеме «База «Мария» и «Артис-Детское питание» разделили контракты на питание в школах Выборгского района. В данном контексте показательно, что ФАС уже раскрывала картельный сговор между «Базой «Мария» и «Артис-Детское питание» в 2020 году. В сговоре также участвовали компании «Фирма Флоридан» и «Лимак-Нева». За нарушение законодательства «База «Мария» была оштрафована на 5,9 млн. руб.

«Базой «Мария» и еще несколькими предприятиями соцпита владеет семья Владимира Дардыкина, который долго работал в администрации Выборгского района, затем в Смольном. Уже седьмой год компании семьи Дардыкина получают выгодные  госконтракты в Выборгском районе.


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