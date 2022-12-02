“Держалась до последнего”: Пораженная неизвестной болезнью жена Тарасова тихо ушла

После громкого развода с Ольгой Бузовой спортсмен обрел счастье с моделью Анастасией Костенко. Отношения пары развивались довольно быстро, а новая жена Дмитрия Тарасова уже успела подарить ему целых трех наследников.

Пока футболист, завязав с игрой за команды, занят добычей денег в семью, 28-летняя мамочка всю себя посвящает наследникам. Девушка часто рассказывает поклонникам о своих иногда очень непростых буднях – бессонные ночи, болезни детей и другие трудности. Но, конечно, чаще она делится радостями.

Но нельзя не признать, что сил на воспитание наследников молодой жене Дмитрия Тарасова требуется очень много, и о том, как она время от времени устает, фанатам она тоже рассказывает. Видимо, плотная занятость отражается и на здоровье многодетной мамы. Вчера она опубликовала весьма тревожное видео, на котором выглядит очень плохо.

В кадре – лицо Анастасии Костенко, охваченное бессилием, и подпись: “Я держалась до последнего”. Судя по прикрепленному смайлику в виде чихающего человека, модель поразила болезнь, а вот какая – неизвестно. От поклонников эту деталь она скрыла. После опубликованного видео жена Дмитрия Тарасова тихо ушла из соцсетей: новостями из жизни семьи она пока больше не делилась.