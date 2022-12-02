Ирина Поворознюк: «Главное – озвучить мечту миру»

Ирина, вас часто можно увидеть на концертах и мероприятиях в качестве ведущей. Как девочка из Молдовы, из простой семьи, стала телеведущей?

Я не стала ведущей по щелчку, а прошла долгий путь, получила колоссальный опыт в самых разных областях — от хореографа-постановщика до сотрудника финансовой сферы. Так получилось, что в каких-то проектах я была в кадре, много говорила, но мне нравилось быть «серым кардиналом закулисья». Я не рвалась на обложки или экраны. Но долгое время я думала: «Ну почему я всё время в этих трениках, в репетиционных залах». Хотелось выглядеть красиво. Выходит, что моя мечта осуществилась.

Чем дольше путь, чем больше опыта в самых разных сферах, тем полезнее это для ведущего. Я могу поддержать диалог на самые разные темы. Гости и артисты, с которыми я встречаюсь на интервью и мероприятиях, имеют огромный опыт общения с журналистами, и я должна работать на таком же, высоком уровне.

Ваша профессия – мечта детства для многих людей, а о чем вы мечтали в детстве?

В детстве я мечтала быть преподавателем танцев. Моя мечта осуществилась, но я ее переросла: стала хореографом-постановщиком, работала на площадках самого разного уровня и в России, и в мире. Когда сбылась эта мечта, появилась другая. Сейчас мне хорошо и спокойно, я чувствую, что нахожусь на своем месте.

Какие качества являются ключевыми в профессии ведущей?

Коммуникабельность и эмпатия. Умение поддержать диалог на любую тему, увести разговор в нужное русло очень важно. Но все же человека мы встречаем по одежке, воспринимаем его визуально. Так что внешний вид тоже важен.

Как справляетесь с волнением, когда работаете на мероприятиях или в прямом эфире, где реагировать нужно мгновенно?

Не скажу, что сильно волнуюсь, потому что у меня есть один секрет и я с радостью им поделюсь. Обычно перед выходом на сцену я говорю себе: «Внешность в порядке, макияж тоже, текст я выучила и подготовилась к мероприятию». Проговариваю всё до мелочей и точно знаю, что я на своём месте.

Иногда бывают инциденты. Например, однажды мне дали неверную информацию – неправильно указали имя собеседника. В диалоге на сцене я допустила ошибку, меня поправили, и мы выкрутились из этой неловкой ситуации. Вывод: важно все делать самой, перепроверять, потому что это, в первую очередь, твоя репутация. А умение с достоинством выходить из любых ситуаций — еще один важный навык для ведущего.

В одном из интервью вы говорили, что мечтаете о собственном тревел-шоу. Почему именно формат путешествий? Вы уже приблизились к этой мечте?

Без путешествий я не могу, для меня это как перезагрузка, возможность узнать что-то новое. И это касается не только поездок за границу, но и путешествий по России. Каждый раз, когда возвращаюсь домой, кажется, что я стала немного другой. Обожаю привозить сувениры из поездок, они всегда напоминают о путешествиях.

Сейчас готовлюсь к съемкам шоу. Пока не могу раскрыть всех карт, но, уверена, что скоро вы все узнаете и увидите. Сбудется еще одна моя мечта, буду вдохновлять вас на путешествия.

Кажется, все ваши планы сбываются. Как удается превращать мечты в реальность?

Главное — озвучить свою мечту, явить ее миру. Когда она живет у вас в голове, никто кроме вас о ней не знает. Как только вы говорите, о чем мечтаете, есть все шансы, что рядом окажется нужный человек, который поможет, подскажет, что сделать. И, конечно, нужно действительно хотеть этого и понимать, зачем это тебе это нужно.