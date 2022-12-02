Свежий тренд зимы-2023 – круглый маникюр: ключевые особенности и самые модные дизайны сезона
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Актуальная форма ногтей на текущий зимний сезон — круглая. Ногти могут быть как совсем короткими, так и средней длины. Подобная форма ногтевой пластины дает возможность выбрать разные варианты эффектного нейл-арта. Вдохновляемся идеями и рассматриваем тренды этой зимы.
Рисунки на ногтях
Просто покрыть ногти лаком одного цвета — это не модно в текущем сезоне. Желательно, чтобы был рисунок, узор. Вы можете нарисовать на ногтях геометрические принты, например полоски, зигзагообразные линии.
Для создания более сложных композиций можете использовать технику оттиска. Также в моде в плане нейл-арта — надписи на любых языках.
Бархатный маникюр
Привнести в образ элегантности, изысканности, утонченности поможет бархатный маникюр. Он выглядит роскошно и очень вписывается в контекст вечернего лука.
Не забудьте украсить ногти стразами, но не перебарщивайте. Достаточно приклеить по одной стразе на пару ногтей.
Омбре
Красиво и стильно смотрится нейл-арт, где наблюдается постепенный переход из одного оттенка в другой. В данном случае можно выбирать не базовые, а яркие насыщенные оттенки. Например, красный, оранжевый, желтый, зеленый и т. д.
Не забудьте добавить немного декора. Если не хотите использовать стразы, рассмотрите вариант фольги. Этот материал плотно прилегает к ногтевой пластине и хорошо фиксируется. С помощью фольги вам не составит труда украсить ваши ногти. Просто оторвите небольшой кусочек и приложите к ногтю, пока лак еще не высох. Сверху не забудьте покрыть ноготь прозрачным топом для закрепления результата. Так рисунок будет держаться дольше.
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Имитация натуральных камней
Данный тренд на время утратил свою актуальность, однако вновь стал возвращаться в моду этой зимой. В 2023 году он и вовсе будет занимать лидирующие позиции.
Обратите внимание, что раньше имитация камней предполагала лепнину на ногтях. Сейчас объемный дизайн не приветствуется и даже считается безвкусным. Ногти должны быть ровными, гладкими, без неровностей и шероховатостей.
Нежный нюдовый маникюр
Если вам не слишком импонирует нейл-арт броского дизайна, тогда можете рассмотреть маникюр в нежных нюдовых оттенках. За основу возьмите светло-розовый, бежевый или молочный лак для ногтей.
Покройте ногтевую пластину, а потом подумайте, какие элементы добавить для того, чтобы осовременить маникюр.
Например, вы можете сделать растительные узоры – нарисовать цветочки. Можете украсить блестками, стразами или фольгой.
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