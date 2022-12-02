Скандалы: Рынок труда ищет новых жертв

В России выросло число мошеннических схем при устройстве на работу

Россияне стали всё чаще попадаться на уловки мошенников при устройстве на работу. Способствует этому ситуация на рынке труда: несмотря на официальные данные о снижении уровня безработицы, профильные сайты фиксируют рост числа соискателей. Мошенники создают новые схемы заработка на тех, кто сам желает зарабатывать.

Официальный уровень безработицы в России в этом году снизился, как утверждает Росстат, до 0,9 процента по итогам третьего квартала (с 1,3 процента по итогам третьего квартала 2021 года). Однако представители компаний по поиску работы говорят о противоположной тенденции.

В пресс-службе портала «Авито» «Октагону» рассказали, что за январь – октябрь активность соискателей увеличилась почти в полтора раза. В HeadHunter сообщили, что количество резюме по сравнению с 2021 и 2020 годами выросло на 14 процентов.

При этом количество размещённых предложений о работе на «Авито» в этом году повысилось в два раза относительно прошлого года. На HeadHunter в октябре этого года было зарегистрировано на 34 процента больше вакансий, чем в октябре 2020-го.

Одновременно с оживлением на рынке труда активизировались мошенники. По данным опросов HeadHunter, с обманом со стороны работодателей при поиске работы или трудоустройстве хотя бы раз сталкивались 65 процентов соискателей.

Чаще всего это была недостоверная информация, касающаяся размера зарплаты (61 процент), трудовых обязанностей (53 процента), условий труда (36 процентов) и официального оформления (33 процента).

Но лишь 45 процентов респондентов, узнав о подобном обмане, не принимали предложение о работе.

По словам адвоката Дмитрия Загайнова, россияне не стремятся сообщать о недобросовестных работодателях, стесняясь признаться, что их «кинули». Кроме того, зачастую юридически доказать факт мошенничества практически невозможно – нет соответствующего состава преступления. Юрист Евгений Осинцев в беседе с изданием рассказал о росте за последний год числа обращений от жертв недобросовестных работодателей из-за появления новых мошеннических схем.

Зарплата после оплаты

Одна из самых распространённых схем обмана – предложение кандидату на должность пройти платное обучение, прежде чем заключить договор. Стоимость обучения обычно невысокая, в отличие от обещаемой зарплаты. После проведения платежа «работодатель» перестаёт выходить на связь.

– Если взглянуть на главу 21 Трудового кодекса РФ, из неё следует вывод о том, что при трудоустройстве должны платить вам, а не вы. Но за мошенничество привлечь таких работодателей нельзя, так как они предлагают лишь на начальном этапе ознакомиться с предметом профессии. Объясняют это тем, что на обучение потрачено немалое количество средств, привлечены известные коучи и так далее, – прокомментировал Евгений Осинцев.

Такой способ заработать на тех, кто ищет работу, имеет немало вариаций.

Соискателя могут попросить оплатить оформление документов, часть расходов на обустройство рабочего места, спецодежду, инструменты или материалы, необходимые для работы на дому.

Стал популярным и похожий способ нажиться на тех, кто грезит карьерой модели или актёра. На сайтах с вакансиями можно найти объявления о поиске «новых лиц» для агентств, расположенных преимущественно в Москве. Обещают участие «в fashion-программах, в видеосъёмках для рекламы на телевиденье и интернет, работу на крупных выставках и мероприятиях, показы» и тому подобное (Орфография сохранена. – τ.). Однако, судя по массовым отзывам, соискатели работу не получают, но оплачивают навязываемые услуги.

«Эти ребята имеют несколько аккаунтов. Приглашают людей “на кастинг” в БЦ Москва-Сити, чем, собственно, покупают. Там проводят “кастинг”, который не имеет ничего общего с обычным кастингом. Человек, выдающий себя за режиссёра, и вся его команда подтверждают, что он или она именно те люди, которых они искали, и что нужно сделать портфолио, созваниваются со студией и отправляют вас на фотосъёмку», – пишет в комментариях один из пользователей сайта «Авито», где размещено объявление.

Фотосъёмка стоит от 3 до 15 тыс. рублей. После её проведения соискатель, по утверждению автора, даже не увидит фото.

Агентство, о котором идёт речь, зарегистрировано на «Авито» с декабря 2020 года. Несмотря на множество негативных отзывов, компания отмечена как «проверенная». После обращения издания с вопросом о том, почему организация продолжает числиться на сайте в качестве работодателя, она была заблокирована.

Заграничные обещания

В связи с мобилизацией вырос спрос на работу за границей. В СЗФО, в частности в Санкт-Петербурге и Калининграде, можно найти множество объявлений о работе на территории европейских государств. При этом процедура трудоустройства усложнилась, из-за чего россияне стали чаще обращаться в непроверенные фирмы-посредники.

Агентства, именующие себя «рекрутинговыми центрами», предлагают вакансии «рабочего на заводе LG по производству кабелей в Польше», «разнорабочего на заводе Volkswagen в Словакии», «бетонщиков-арматурщиков», «работников на производство куриных полуфабрикатов» в Польше и другие подобные. Опыт работы и образование не важны, в числе требований только наличие загранпаспорта, «выносливость и трудолюбие», «отсутствие вредных привычек».

При этом соискателю обещают бесплатное проживание, трансфер, ДМС и спецодежду.

У некоторых подобных «рекрутинговых центров» есть сайты, где они гарантируют «легальное трудоустройство по контракту с зарплатой до 2 тыс. евро в месяц», «помощь в оформлении рабочих виз» и «поддержку после выезда из России». Там же приведены контактные данные и информация о юридическом лице: наименование, ИНН и ОГРНИП. Однако в выписке из ЕГРЮЛ указан вид деятельности, не связанный с декларируемым на сайте.

Одна из фирм в качестве основного кода ОКВЭД указала «торговлю розничную прочую в специализированных магазинах», в качестве дополнительных – разнообразные другие виды торговли. И нет ни одного кода, характерного для компаний, занимающихся подбором персонала, или туристических агентств, что необходимо при работе с визами.

В отзывах пользователи сети указывают, что агентство прекращает общение с соискателями после оплаты его услуг и предоплаты за аренду квартиры, забирает единственный экземпляр трудового договора, а обещанная работа оказывается низкооплачиваемой с регулярно задерживаемой заработной платой.

Как отмечает Дмитрий Загайнов, устроиться работать за рубежом можно либо через фирму – официального представителя иностранного работодателя с соответствующими полномочиями, либо через рекрутера, действующего на аутсорсинге. Но часто существующие в России «рекрутинговые центры» не являются ни тем ни другим.

«Скорее всего, это псевдоаутсорсинг, когда выдают себя за кого-то, чтобы заработать на якобы предоставлении услуги, и просто перевозят человека из одной страны в другую», — Дмитрий Загайнов, адвокат

– Возможно ли привлечь этих людей к мошенничеству? Да, но должна быть группа пострадавших, которая подаст совместное заявление по месту совершения преступления – там, где они заплатили деньги. Однако без взаимодействия со спецслужбами европейских государств провести расследование будет проблематично, – пояснил эксперт.

Бесконечная борьба

Как говорят в пресс-службах «Авито» и HeadHunter, работа по выявлению недобросовестных работодателей ведётся ежедневно. На «Авито» регулярно проверяется около 5 млн объявлений, «любой фейковый и запрещённый контент сразу блокируется, подозрительный – отклоняется и отправляется на дополнительную модерацию».

– Кроме обязательной модерации, работодатели имеют возможность пройти проверку реквизитов и в случае успеха получить специальный бейдж «Компания проверена», – рассказали представители «Авито».

«Если у организации есть значок, значит, работодатель не является банкротом или фирмой-однодневкой и не публикует вакансии, нарушающие Трудовой кодекс и правила площадки. Он есть сейчас у половины вакансий на платформе», — Пресс-служба «Авито»

В HeadHunter проверка включает в себя несколько этапов. Инструкция для модераторов портала, проверяющих новых работодателей, состоит из 28 объёмных разделов и учитывает множество возможных сценариев и признаков. Как уточняют в пресс-службе платформы, все они составлены на основе реальных типичных ситуаций, выявленных за 20 лет работы компании.

– Мы блокируем вакансии, которые нарушают требования законодательства или правила пользования сайтом. В частности, те, в которых есть очевидные признаки того, что это мошенническое или сомнительное предложение, и те, где есть признаки дискриминации при отборе кандидатов. Кроме того, мы дополнительно проверяем работодателей, уже зарегистрированных на сайте, если на них пожаловались пользователи-соискатели, – отметили в HeadHunter.

Также там уточнили, что на основании жалоб блокируется в среднем около тысячи работодателей в месяц.

Евгений Осинцев уточняет, что привлечь площадки по поиску работы к административной или уголовной ответственности за публикацию объявлений компаний-мошенников нельзя.

– Эти площадки – лишь системы поиска, которые создаются с целью поспособствовать и упростить поиск потенциальным работником своего работодателя. Чтобы обезопасить себя от последствий, они создают памятки наподобие «Как не стать жертвой мошенников», избавляя себя от негативных последствий, – говорит юрист.

По мнению Дмитрия Загайнова, в случае регулярной публикации недостоверной информации может встать вопрос о блокировке площадки Роспотребнадзором. Но в первую очередь соискателям стоит самим соблюдать простые правила безопасности при поиске работы.

Как не стать жертвой

Юристы и платформы онлайн-рекрутинга советуют обращать внимание на несколько факторов при выборе вакансии. Во-первых, на размер потенциальной заработной платы: она должна соответствовать требованиям, обязанностям, уровню образования и не может быть значительно выше, чем у других подобных компаний. Во-вторых, на формулировки, касающиеся условий работы и трудовых обязанностей: они должны быть прописаны подробно и чётко, не создавать ощущение, что подразумевается нечто другое, не названное прямо.

Также должно насторожить требование заплатить за что-либо при приёме на работу: добросовестные работодатели обеспечивают всем необходимым за свой счёт или компенсируют использование личного имущества сотрудника.

Также опасно предложение работать без официального оформления – в дальнейшем это часто приводит к тому, что соискатель остаётся без оплаты труда.

В случае, если возникают сомнения по поводу деятельности компании, можно проверить её данные по ИНН или ОГРН в системах ЕГРЮЛ либо «Прозрачный бизнес». Если подразумевается трудоустройство за рубежом, Дмитрий Загайнов рекомендует проверять полномочия рекрутингового агентства на иностранном предприятии, где открыта вакансия.

– Можно связаться с кадровой службой зарубежного предприятия или попробовать написать на сайт компании, чтобы уточнить, действительно ли открыты вакансии, каковы шансы трудоустройства. Если вакансия открыта, она обычно публикуется на специальных ресурсах, – объяснил эксперт.

Если же обман вскрылся уже после трудоустройства, HeadHunter предлагает обращаться в трудовую инспекцию и суд, а также оставлять отзывы о компании на специализированных ресурсах – это поможет другим соискателям составить впечатление об организации и пресечь её дальнейшую деятельность.

Анна Котолуп

Оригинал материала: “Октагон”