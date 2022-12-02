 

Минцифры зашифрует адреса запрещённых сайтов, чтобы спрятать их от граждан

02.12.2022, 19:33, Разное
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Министерство цифрового развития предложило публиковать список запрещённых сайтов в зашифрованном виде, поскольку граждане стали использовать его, как справочник для повседневного посещения.

Предложено задействовать отечественный алгоритм асимметричного хеширования. Тогда никто, кроме чиновников, имеющих доступ к государственной тайне, не сможет получить оригинальные адреса ресурсов, которые нарушают законодательство Российской Федерации.

– Если раньше, например, был запрещён сайт ya.ru, то теперь вместо записи про этот сайт, в реестре для ограничения со стороны операторов будет запись вида «01c8a2ef19d75b4ff2». Никто из граждан не сможет воспользоваться такой нотацией, чтобы посещать непосредственно заблокированные сайты сверяясь с реестром, – поясняют чиновники.

Авторы идеи исходят из того, что если сами ресурсы признаны экстремистскими материалами, то и ссылка-указание на такой ресурс является ни чем иным, как непосредственным распространением экстремистского материала.

Операторы связи уже поддержали инициативу – они обладают технической возможностью не просто получать адреса ресурсов, посещаемых гражданами, но генерировать из них контрольные суммы по любому алгоритму. Вероятно, власти обяжут ограничивать доступ к сайтам также и разработчиков веб-браузеров, а программы, которые не станут этого делать, будут считаться вредоносными.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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