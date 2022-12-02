Мнение: Пускай мы погибнем – но город ВЗОРВЕМ!

(Кровавый сюр постсовка)

А вот один из последних образцов творчества Мардана:

“Дошла информация, что боевых летчиков, летающих в зоне СВО, решили научить петь песню «Огромное небо». Хорошая песня, мобилизующая. Оказалось, что одному генералу, командующий одной воздушной армией, она очень нравится, и он захотел, чтобы она понравилась всему летному составу.

Учитывая, что песня написана в 1968 году и исполнялась до конца 70-х, летчики, конечно, ее не знают и давно поют другие песни. Но генерал помнит и любит эту героическую композицию, считая ее образцом военно-политического воспитания.

Генеральский мозг советского образца отказывается верить, что летчики, летающие каждый день на штурмовку и бомбежку, достаточно мотивированы на подвиги без знания душевной песни. Слава богу, что генерал помнит только советские традиции, а то в армии пели бы песни «времен Очакова и покоренья Крыма» (МАРДАН)

Вообще-то в данном случае – действительно какой-то образцовый сюрреализм. Песня, в которой ни слова ни о бомбежках, ни о штурмовках, написанная тогда, когда украинцы и русские были частью одной страны. Вы представляете себе летчиков, которые душевно выпевают “Огромное небо”, а потом идут утюжить Украину и ее жителей?

Я – нет.

В могиле лежат

посреди тишины

отличные парни

отличной страны…

Светло и торжественно

смотрит на них

огромное небо, огромное небо,

огромное небо – одно на двоих!