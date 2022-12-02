 

Москвича похитили и заставили отдать пароль от электронного кошелька с 250 биткоинами

02.12.2022, 19:05, Новости дня
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Жителя российской столицы украли и под страхом смерти заставили отдать ключ от цифрового кошелька, где лежали порядка 250 биткоинов (более 261 млн рублей), сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчина сообщил о преступлении в полицию в пятницу, он заявил, что его накануне на улице похитили мужчины на автомобиле, отметил собеседник РИА «Новости».

Они выбежали из машины, обездвижили его, надели мешок на голову и увезли в Московскую область.

Заявитель добавил, что нападавшие отняли мобильный телефон, где якобы было приложение с доступом к кошельку с криптовалютой. По его словам, на кошельке лежало порядка 250 биткоинов. Злоумышленники заставили его сказать пароль от кошелька.

После этого они высадили его около поселка в Красногорске и скрылись. Возбуждено уголовное дело о разбое. Пока неизвестно, удалось ли грабителям вывести средства с криптовалютного кошелька.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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