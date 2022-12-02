Итальянский министр заявил, что решения по потолку цен на газ может и не быть

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02.12.2022, 19:05, Новости дня
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Если нет согласия по потолку цен на газ, то решения может и не быть, сообщил министр по вопросам окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин на полях международной конференции «Средиземноморские диалоги» в Риме.

Министр отметил, по поводу потолка цен: если нет согласия, то решения может и не быть. По его словам, технические переговоры продолжаются, но позиции сторонников и противников потолка цен на нефть далеки друг от друга, передает ТАСС со ссылкой на ANSA.

«Наша позиция заключается в следующем: или мы найдем приемлемое значение, или установим критерии», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется собственными интересами и не будет «стрелять себе в ногу» в случае введения на Западе потолка цен на энергоресурсы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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