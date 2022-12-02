 

ZDF – Путин объяснил Шольцу, почему политика Запада в отношении Украины деструктивна

02.12.2022, 19:00, Разное
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Владимир Путин и Олаф Шольц обсудили ситуацию вокруг Украины в ходе телефонного разговора, пишет немецкий телеканал ZDF. Глава Кремля подчеркнул, что деструктивная политика Запада, поддерживающего Украину оружием и финансами, ведёт к отказу Киева от переговоров с Москвой, и призвал канцлера пересмотреть позицию Германии по этому вопросу. Шольц в ответ заявил о решимости продолжать поддерживать Украину для обеспечения её обороноспособности.


AP

Впервые с середины сентября канцлер Германии Олаф Шольц поговорил по телефону с лидером Кремля Владимиром Путиным о российской военной спецоперации на Украине, продолжающейся уже девять месяцев, пишет немецкий телеканал ZDF.

В пятницу Кремль объявил в Москве, что российский президент в ходе разговора обратил внимание на «деструктивную линию западных государств, включая Германию, накачивающих киевский режим вооружениями и осуществляющих подготовку украинских военных». Это, наряду с финансовой помощью, приводит к тому, что Украина отвергает любую идею переговоров с Россией, отметил Владимир Путин. Согласно заявлению Кремля, он призвал Шольца пересмотреть политику Германии в отношении Украины.

Также российский президент в очередной раз призвал выяснить обстоятельства террористической атаки на трубопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в Балтийском море путём прозрачного расследования — и при участии российских властей. Как напоминает немецкий телеканал, трубопроводы были повреждены в результате взрывов.

Кроме того, глава Кремля выступил в защиту недавних массированных ракетных ударов по Украине. «Было отмечено, что российские Вооружённые силы долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины, но теперь такие меры стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева», — цитирует ZDF сообщение, опубликованное на сайте Кремля.

Согласно заявлению Москвы, ракетные удары стали ответом на провокационные удары Киева по гражданской инфраструктуре России, включая Крымский мост, который был сильно повреждён взрывом, а также энергетические объекты.

По словам представителя немецкого правительства, канцлер Германии Олаф Шольц осудил российские ракетные удары. В ходе часового телефонного разговора Шольц также подчеркнул решимость Германии поддержать Украину «в обеспечении её обороноспособности против российской агрессии». Шольц также настаивал на скорейшем нахождении дипломатического решения, частью которого должен стать отвод российских войск. 

Помимо этого, Шольц и Путин обсудили ситуацию с продовольствием в мире, которая стала особенно напряжённой в результате военных действий. Оба лидера подчеркнули важную роль недавно продлённого соглашения по зерну под эгидой ООН и договорились сохранять диалог, пишет немецкий телеканал ZDF.

 


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