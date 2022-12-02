Эльфы ручной работы: датская королева Маргрете II создает необычные адвент-календари для своих подданных

Наступил первый месяц зимы, а значит, не за горами Рождество, которое католики и протестанты празднуют 25 декабря. В каждой европейской королевской семье свои рождественские традиции.

Кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри учат младших детей Винсента и Жозефину украшать рождественское печенье

Например, Виндзоры обычно проводят зимние каникулы в своем имении в Сандрингеме севернее Лондона. Причем королева Елизавета II всегда требовала, чтобы присутствовали абсолютно все ее дети и внуки. Это стало неожиданностью для Меган Маркл, предпочитающей праздновать Рождество со своей матерью Дорией Рагланд. Говорят, именно отсутствие герцога и герцогини Сассекских за праздничным столом в сочельник 2018 года стало последней каплей в чаше терпения Елизаветы II. Сама она никогда не пренебрегала рождественскими традициями, и каждый год в декабре начинала общий сбор поездкой на электричке до станции Кингс-Линн в Норфолке. Впрочем, о современных и старинных, в том числе, немецких – Саксен-Кобург-Готских – обычаях британской королевской семьи и о том, как они изменятся при новом короле Карле III, мы расскажем в одной из следующих еженедельных колонок HELLO.RU. Тем временем, с Британией связана очень важная праздничная традиция норвежских монархов. С 1947 года они отправляют в декабре в Лондон рождественские ели высотой более 20 метров. Ежегодно этот грандиозный подарок украшает Трафальгарскую площадь и является символом благодарности норвежцев за спасение их короля Хокона VII и его семьи в начале Второй Мировой войны. Хокон отказался капитулировать перед гитлеровской Германией, и 7 июня 1940 года был вынужден бежать на британском тяжелом крейсере HMS «Devonshire». Благодаря родному брату его жены Мод – английскому монарху Георгу V, – члены норвежской королевской семьи получили кров до конца войны и полную поддержку властей страны.

Рождество 2018 года в Сандрингеме королева Елизавета II праздновала с сыном Карлом, внуком Уильямом и правнуком Джорджем

А рождественская традиция королевской семьи Нидерландов совсем молодая. Она существует столько же, сколько и брак монарха Виллема-Александра с аргентинской красавицей Максимой. Король и королева с тремя дочерьми – принцессами Катариной-Амалией, Алексией и Арианой проводят каникулы в Буэнос-Айресе на шикарной вилле La Angostura. Правда, последние два года этому мешала пандемия коронавируса, а теперь старшая дочь и наследница престола Катарина-Амалия стала взрослой, в сентябре она поступила на факультет политики, психологии права и экономики Амстердамского университета, так что, возможно, у нее уже есть свои отдельные планы на Рождество.

Семейная рождественская открытка короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы

Но самые интересные праздничные традиции, вне всяких сомнений, у датской королевской семьи. А все из-за неугомонной 82-летней монархини Маргрете II, которая и сама по себе личность неординарная. Потрясающей фантазии и энергии королевы хватает на то, чтобы согреть сердца не только близких, но и всех своих подданных. Известно, что монархиня является автором костюмов и сценографии для множества постановок, как балетных, так и театральных, а также для экранизаций сказок. В этом сезоне она выступила сценографом и художником по костюмам балета «Щелкунчик», премьера которого состоялась несколько дней назад в театре пантомимы парка развлечений Тиволи. Кроме того, она разработала свой дизайн рождественских эльфов – «ниссе». По датской традиции, они помогают «святочному человеку», который приезжает с подарками на санях, запряженных северными оленями. Считается, что ниссе живут на чердаках, в сараях или чуланах домов. А уж в королевских замках места для них предостаточно. Перед Рождеством датчане украшают свои дома «взбирающимися ниссе», – фигурками из картона, которые можно прикрепить к полкам, шкафам, зеркалам, картинам. И королева клеит из красной плотной бумаги колпачки, снабжает их смешными рожицами, ручками и ножками, и расставляет по комнатам, лестницам и залам своей официальной резиденции – дворца Амалиенборг. Именно эти человечки и стали главными героями ее рождественских календарей.

Королева Маргрете сама расставляет рождественских ниссе по всему дворцу Амалиенборг

Казалось бы, ничего удивительного в адвент-календаре уже нет. Они существуют уже больше ста лет, и ведут свое начало из Германии. По легенде, в 19 веке сын протестантского пастора из небольшого городка Маульброн все время досаждал матери вопросами, когда же Рождество. Она сделала мальчику коробку с 24 окошечками, в каждое из которых положила печенье. Каких только адвент-календарей не делали с тех пор в мире! И в Дании это неотъемлимая часть подготовки к празднику, причем, изготавливают их обычно своими руками. Так поступала мать Маргрете королева Ингрид Шведская. И сама она шила и вышивала календари из ткани с 24 кармашками для своих сыновей Фредерика и Иоахима, а позже – для внуков, которых у нее, между прочим, восемь. Но несколько лет назад, окончательно освоившись в интернет-реальности, монархиня поняла, что может порадовать рождественскими календарями всю Данию. С тех пор 1 декабря, когда датские дети открывают первое окошко с шоколадкой в своих праздничных картонных коробках, их родители спешат зайти в социальные сети или на сайт королевского двора, чтобы посмотреть, какой сюрприз приготовила для них королева.

В этом году она снова, уже в седьмой раз, выпустила рождественский календарь для датчан, и тех, кто интересуется жизнью в королевском замке. Сделанные монархиней сказочные ниссе радуют публику своими путешествиями по Дании или по истории страны. Так прошлогодний календарь был посвящен грядущему 50-летию правления Маргрете II, которое отмечается в этом году. 24 дня эльфы в сопровождении рождественского ангела искали следы правления предыдущих датских монархов. Такое путешествие по истории королевской семьи позволило в доступной форме рассказать о наиболее выдающихся предшественниках Маргрете. Самым популярным был календарь 2019 года: он позволил читателям заглянуть в жизнь королевской семьи, посмотреть, где живет монархиня, на чем ездит, заглянуть в шкафы и мастерские ее дворцов, увидеть рождественские снимки из семейного архива.

Ниссе исследовали всю Данию, побывали и в Гренландии Королева Маргрете считает очень важным напоминать датчанам о Гренландии

В этом году календарь называется «Рождество за окнами замка», и имеется в виду их внутренняя сторона. Монархиня заранее объявила, что ждет посетителей ее сайта на этот раз:

Что происходит за окнами дворца в предрождественский месяц? Кто заботится о подборе праздничных украшений, какими рецептами пользуются на кухне, и как члены королевской семьи и придворные создают нужное рождественское настроение? Ответы на этот и многие другие вопросы можно узнать с 1 по 24 декабря.