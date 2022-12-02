Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребенком после роли в “Основном инстинкте”

64-летняя Шэрон Стоун призналась, что слава, пришедшая к ней после роли в культовом триллере “Основной инстинкт”, разрушила ее личную жизнь. Об этом она рассказала на минувшем открытии Международного кинофестиваля на Красном море в Саудовской Аравии. По словам актрисы, суд лишил ее опеки над приемным сыном, посчитав, что она снимается в фильмах для взрослых.

Была такая негативная реакция, что я, должно быть, похожа на своего персонажа, что я вульгарна, должна убивать людей и показывать свою вагину в супермаркете, – вспомнила Стоун. – Так что это стало лично травмирующим событием в моей жизни. Я потеряла опеку над своим ребенком, потому что судья решил, что я снимаюсь в секс-фильмах. Слава разрушила мою личную жизнь, разрушила мои личные права, разрушила то, как люди думали обо мне как о человеке.

Шэрон Стоун и Майкл Дуглас в фильме “Основной инстинкт”

В 2008 году экс-супруг Стоун, журналист Фил Бронштейн (они прожили вместе с 1998 по 2004 год), отсудил у актрисы опеку над общим приемным сыном Роаном. Сейчас парню уже 22, он общается с матерью и иногда даже выходит с ней на светские мероприятия. Помимо Роана у Шэрон Стоун еще двое приемных детей — 17-летний Лэрд и 16-летний Квин Келли.

Отметим, что Шэрон откровенна с публикой, когда дело касается личного. В августе она рассказала о том, как отказала бойфренду, который предложил ей сделать ботокс, а ранее в июне звезда призналась, что потеряла девять детей из-за выкидышей.

Напомним, что психологический триллер режиссера Пола Верховена “Основной инстинкт” вышел на экраны в 1992 году. В фильме Шэрон Стоун играет писательницу, автора шокирующих криминальных романов и подругу жертвы жестокого серийного убийцы. За эту роль актриса удостоилась премии “Золотой глобус”.