Пользоваться кремами из банок и слишком часто умываться: что стоит перестать делать со своей кожей прямо сейчас

Большинство из нас ежедневно наносят достаточно серьезный вред своей коже, даже не осознавая этого. Есть некоторые вещи, оказывающие негативное воздействие на кожные покровы и нужно незамедлительно прекратить их делать. Вот некоторые действия, которые нужно перестать прямо сейчас делать при уходе за кожей, чтобы сохранить ее красоту.

Спать с макияжем

Смывать макияж нужно каждый вечер. Это очень важный шаг в заботе о своих кожных покровах, однако, многие из нас его просто пропускают.

Однако, косметические средства во время сна губительно действуют на нашу кожу и буквально разрушают ее.

Если хочется проснуться свежей, то обязательно нужно использовать вечером средство для снятия макияжа. Это позволит коже восстановиться за ночь и утром она будет эластичной и увлажненной.

Использование продуктов из баночек

Если используемые вами средства по уходу за кожей выпускаются в баночках, то пришло время сменить их или же использовать другую упаковку.

Нанесение продукта руками, скорее всего, не принесет коже никакой пользы. На наших руках в течение дня собирается много загрязнений, поэтому, они могут быть источником бактерий, попадающих на кожные покровы.

Кроме того, активные ингредиенты окисляются, что делает их менее эффективными. Лучше всего использовать средства с безвоздушными насосами или дозаторами.

Многие уходовые средства, особенно антивозрастные, содержат в своем составе антиоксиданты, которые не должны подвергаться воздействию воздуха. Чем чаще открывается банка, тем больше антиоксиданты разрушаются и становятся неэффективными.

Пропускать солнцезащитные средства

Многие наносят солнцезащитный крем только лишь во время пляжного отдыха, забывая об его использовании в остальное время.

Мы подвергаем свою кожу воздействию вредного ультрафиолета каждый день, даже если выходим на улицу всего лишь на несколько минут.

Очень важно сделать солнцезащитный крем частью своей утренней рутины. Это поможет приостановить и даже обратить вспять ранние признаки старения. В идеале нужно использовать средство с SPF 15 или выше на минеральной основе.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Поздно ложиться спать

После недосыпания кожа выглядит тусклой и уставшей. Сон способствует восстановлению кожных покровов. Именно поэтому, если будете поздно ложиться спать несколько ночей подряд, то очень быстро можно будет заметить негативные изменения кожи. Она может стать тусклой и бледной.

Недостаток сна может стать настолько стрессовым, что будет заставлять наш организм вырабатывать свободные радикалы. Нужно уделить достаточно внимания нормальному сну и можно будет заметить то, как кожа изменится.

Тратить деньги на средства, которые не работают

Есть множество различных средств по уходу за кожными покровами и некоторые из них достаточно дорогостоящие.

Под эту категорию подпадают специальные подушки против морщин. Они дорогие, но при этом результата нет никакого. Нет никаких доказательств того, что ткань подушки или наволочки поможет уменьшить количество морщин каким-то чудодейственным образом.

Согласно проведенным исследованиям, эффект воздействия солнца превосходит эффект старения от давления во время сна, именно поэтому, стоит сосредоточиться на защите от ультрафиолета.

Выдавливание прыщей

Если выдавливать прыщи, то никакого положительного эффекта от этого не будет. Наоборот, бактерии будут распространяться на остальную часть лица.

Лучше всего просто вымыть лицо мочалкой с мягким очищающим средством.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Душ с паром

После длительного рабочего дня нет ничего лучше, чем просто расслабиться и принять горячий душ. Иногда хочется устроить в ванной комнате самый настоящий спа-салон.

Однако, нужно помнить о том, что горячая вода негативно воздействует на кожу. Именно поэтому, стоит свести душ с паром к минимуму.

От горячей воды кожа становится сухой и шелушащейся. Для защиты кожных покровов лучше всего выбирать слегка прохладную воду.

Переборщить с филлерами

Все видели женщин и мужчин, которые несколько переборщили с пластической хирургией. Неподвижные лбы и растянутые веки выглядят неестественно и не привлекательно.

Также нужно остерегаться филлеров для губ и лица. Не стоит следовать моде на чрезмерно раздутые губы. Это не только выглядит непривлекательно, но и вредит коже.

Посещение солярия

У тех кто посещает солярий достаточно часто возникают покраснения и отеки кожных покровов.

Кроме того, вредный ультрафиолет оказывает негативное влияние на состояние кожи в целом и может привести к возникновению серьезных проблем.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Слишком частое отшелушивание

Несмотря на то, что важно мыть лицо перед сном каждый день, однако, не стоит переусердствовать. Использование щетки для лица или мочалки может быть слишком жестким для нежной кожи.

Некоторые люди регулярно используют различные отшелушивающие средства с кислотами, но вместо сияния получают раздражение и покраснение.

Не стоит проводить отшелушивание при акне, так как это только усугубит проблему.

Табакокурение

Независимо от того, какие именно процедуры проводите для своей кожи, однако, курение может свести все их действие на нет. Сигаретный дым нарушает способность организма к восстановлению. При курении очень быстро образуются морщины вокруг рта.

Потребление кофе

Чтобы кожа была гладкой и красивой, требуется достаточно хороший уровень увлажнения.

Алкоголь и кофеин приводят к обезвоживанию кожных покровов, поэтому, они могут быть сухими и шелушащимися.

Слишком частое мытье

Нужно умывать лицо каждый вечер перед сном. Однако, многие люди моют кожные покровы несколько раз в день и при этом используют достаточно жесткое мыло. Это приводит к нарушению нормального рН кожи и лишает ее натуральных масел.

Это приводит к чрезмерной сухости и шелушению кожи, лишая ее натуральных масел. Это приводит к воспалению и различным инфекциям. Это может подчеркнуть признаки старения, в частности, такие как мимические морщины.

Прикасаться к лицу

Часто мы делаем это совершенно неинстинктивно. Каждый раз, когда мы прикасаемся к своему лицу, то подвергаем кожные покровы воздействию различных бактерий. Это может привести к образованию прыщей.

Ежедневное потребление десертов

Потребление сахара негативно сказывается на количестве коллагена в нашем организме. Коллаген помогает нашей коже восстанавливаться и выглядеть молодо. Сладкие продукты приводят к уменьшению количества коллагена и эластина в организме. Это вызывает тусклость кожи и образование морщин.

Пропуск визита к дерматологу

Раннее выявление различных изменений кожных покровов поможет провести своевременное лечение заболеваний.

Именно поэтому, нужно запланировать ежегодный визит к дерматологу.