Ванна из семи трав, желтая свеча и три монеты: ритуалы, которые избавят от плохой энергии и откроют пути к процветанию

До Нового года осталось меньше месяца, поэтому нужно воспользоваться простыми советами, которые позволяют избавиться от негативной энергии, а также открыть путь для процветания. Существуют специальные ритуалы, позволяющие настроиться на положительные вибрации. Они сулят процветание, богатство и удачу на следующий год.

Ванна из семи трав

Она состоит из двух этапов. Сначала для ванны используются специальные горькие травы, предназначенные для очищения ауры и детоксикации от вредных вибраций. С помощью такой ванны раскрывается внутренняя положительная энергия. Второй этап заключается в использовании сладких трав, которые помогают привлечь все хорошее, процветание и счастье.

Принимать такую ванну желательно в понедельник. Начинать следует с горьких трав, после чего добавляются сладкие травки. Такую процедуру нужно повторять семь дней подряд. Важно пользоваться только свежими травами, поскольку сушеные не окажут никакого эффекта. Горечь трав очистит вас, избавит от зависти, нелояльности, сглаза, ненависти, безумных желаний, лжи, противоречий и низменных энергий. Сладкие травки позволяют нам соединиться с положительной энергией, защищают нашу ауру, а также привлекают богатство, удачу и здоровье. Они открывают нам все пути, а также наполняют благословением и залечивают душевные раны. Благодаря такому ритуалу можно заблокировать весь негатив в жизни.

Как сделать травяную ванночку

Потребуется морская соль, рута, чеснок, шалфей, эвкалипт, мирра, можжевельник, а также розы, жасмин, розмарин, лаванда, корица и вербена. Каждый день нужно заливать травку тремя литрами кипятка для получения раствора. После его остывания добавляется морская соль. Этот раствор добавляется в ванну с водой. Каждый день нужно пользоваться разными растениями.

Ванночка с ромашкой для привлечения денег

Если требуется активизировать финансы или улучшить состояние бизнеса, желательно использовать ванночки из ромашки. Данное растение обладает высокими эзотерическими свойствами. Делать процедуру рекомендуется в воскресенье в полдень, чтобы усилить ее положительный эффект. Требуется пучок свежей ромашки, палочка корицы, столовая ложка меда и апельсин.

Все ингредиенты добавляются в 3 литра воды, после чего их нужно кипятить около 30 минут. Далее раствор надо остудить и добавить в ванну. Во время принятия водной процедуру нужно визуализировать свои желания, искренне веря, что все просьбы будут выполнены Вселенной. Повторять такую процедуру нужно каждые 15 дней.

Ритуал для привлечения изобилия

Он позволяет активировать положительные вибрации. Особенно актуален он для людей, которые хотят достичь положительных результатов в любви или бизнесе, а также хотят улучшить состояние здоровья. Для него понадобится белая, зеленая или желтая свеча, три монеты, находящиеся в обращении в России и обладающие одинаковой стоимостью. К дополнительным ингредиентам относится три сухих лавровых листа, тарелка, крупинка морской соли, красный маркер, зубочистка и деревянные спички.

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Напишите на подготовленной свече свое имя с помощью зубочистки. Затем сделайте круг из соли на тарелке. В середину положите свечу, которую надо зажечь деревянными спичками. Напишете красным маркером на каждом чистом листе бумаги слова: здоровье, деньги и любовь. Расположите их треугольником на тарелке и прижмите тремя монетами. Как только это будет сделано, помолитесь, прося Бога защитить вас и предоставить все возможности для процветания. Когда свеча погаснет, ее нужно положить на соль. Монета, символизирующая любовь, кладется в одежду. Монета для здоровья укладывается в сумку с лекарствами. Монетка, которая прижимала листок со словом «деньги», перекладывается в кошелек.

Таким образом, такие удивительные ритуалы, применяемые в совокупности, позволяют значительно улучшить внутреннюю энергию и избавиться от негатива и плохой энергии, а также получить много преимуществ от Вселенной.