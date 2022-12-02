Мнение: О гонениях на сладкую газировку и латинский алфавит

Депутаты хотят запретить иностранные буквы в наружной рекламе. Пусть пишут «Эппл Айфон» вместо «Apple iPhone», давно пора. С товарными знаками на иностранном тоже разберутся. Пример Франции показывает, что это не только возможно, но и полезно для культуры. Тут нам, конечно же, надо брать с французов пример.

Пока что законопроект только внесён в Госдуму (ссылка), так что законом он станет навряд ли. Как и большая часть других новых законопроектов, он, вероятно, будет отклонён. А вот сладкую газировку облагают акцизом уже всерьёз, тут закон уже принят в третьем чтении (ссылка). В вашем напитке больше 50 грамм сахара на литр? Платите акциз, по 7 рублей с каждого литра.

На мой взгляд, недостаточно жёстко. Для сравнения, на пиво, — другой опасный для здоровья напиток, — акциз составляет 25 рублей на литр, если его ещё не подняли с последнего раза, когда я проверял. Кроме того, из-под действия акциза выведены, например, соки, а это неправильно. Сладкая вода с апельсиновым привкусом и сладкая вода с пузырьками — это, по сути, одно и то же, хоть упаковка и выглядит немного по-разному.

В общем, обе идеи я поддерживаю — и запрет некириллического алфавита в рекламе, и акциз на сладкую газировку. Однако, как мы обсуждали позавчера, для бизнеса важнее не сами изменения, а скорость, с которой их применяют к экономике.

К примеру, латиницу я бы душил так. Название товара латинскими буквами? Пожалуйста, нет проблем. Но тогда в 2023 вы платите налог на латиницу, 1% от розничной цены. Продали утюг под торговой маркой Zigenburg за 3000 рублей, отдайте 30 рублей Налоговой. В 2024 — 2%. В 2025 — 3%. И так далее, пока налог не повысится до 25%. Если кто-то и после этого будет предпочитать латинские буквы, я только за: погоды эти оригиналы не сделают, а бюджету деньги тоже нужны. И так как изменения будут идти медленно, у предпринимателей будет полно времени, чтобы русифицировать свои товары без спешки, без убытков.

То же самое и с акцизом на сладкие напитки. Я бы поднял его до уровня акциза на пиво, при этом я бы не делал исключений ни для соков, ни для молока, ни для морса, ни для чего. Ну, в самом деле, какому злодею пришла в голову мысль бухнуть стакан сахара в литр молока, а потом продавать получившуюся смесь как диетический продукт? Сладкие напитки должны стать невыгодными для продажи, тогда и рекламировать их будут меньше.

Так вот, я бы поднял акциз на сладкие напитки до 25 рублей за литр, но… растянул бы реформу на 25 лет. В 2023 году — 1 рубль. В 2024 — 2 рубля. Ну, вы поняли идею.

Спешка хороша при ловле блох. Экономике резкие движения строго противопоказаны, так как сколько-нибудь развитая экономика строится на доверии, а внезапные запреты, налоги и акцизы доверие бизнеса убивают. Бизнесмен должен понимать: если он открывает бизнес в России, государство не станет жульничать, нарушать правила игры. Что бы ни менялось, государство будет двигать ползунки медленно, чтобы бизнесмен спокойно успел и вернуть вложенное, и зафиксировать прибыль.

Если у бизнеса не будет доверия к государству, он просто не будет работать, вот и всё. Значительная часть предпринимателей тогда предпочтёт или заниматься спекуляциями, или вывезти капиталы куда угодно, чтобы работать за пределами нашей страны.