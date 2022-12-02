Скандалы: Регина Тодоренко проиграла суд двум петербурженкам

Известная телеведущая, певица, звезда проектов «Орёл и решка» и «Ледниковый период» пыталась доказать, что не использовала труд так называемых литературных рабов и не заставляла никого работать бесплатно

Заявление в Останкинский суд Москвы поступило в августе этого года. Поводом послужил скандал: начинающая 21-летняя писательница, студентка факультета журналистики СПбГУ Дарина Мишина сообщила в социальных сетях, что Регина Тодоренко не заплатила ей за работу и хочет присвоить её идеи.

Ещё в 2019 году телеведущая заявила, что собирается выпустить серию рассказов о путешествиях для детей. Дарина Мишина связалась с менеджером Тодоренко, предложила свои услуги и даже порекомендовала иллюстратора. Но в итоге и она, и её знакомая художница работали бесплатно: договор так и не был заключён, хотя работа над книгой активно велась на протяжении двух лет.

В начале 2022 года Дарина рассказала об этой истории, и её тут же подхватили СМИ. Впервые она появилась в сетевом издании «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге», а затем была опубликована и на аналогичном московском сайте.

В итоге спустя девять месяцев после выхода публикаций в Останкинском районном суде Москвы оказались иски к четверым ответчикам: двум изданиям, писательнице и журналистке. С каждого телеведущая требовала по 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда за клевету, то есть 8 млн рублей в общей сложности.

Дарина Мишина тогда посчитала, что это своего рода пиар-ход перед выходом книги. При этом представители Тодоренко заявляли, что пиар-ходом является сама история, рассказанная студенткой. Якобы юная писательница за счёт звезды «делает себе имя».

Между тем адвокат Дарины Алексей Шутенко сообщил, что обнародованная петербурженкой информация не порочит честь, достоинство и деловую репутацию истицы. А самое главное, соответствует истине.

«Безусловно, наша цель была достигнута за одно продуктивное судебное заседание. Радует, что не произошло затягивания судебного разбирательства по данному делу», — Алексей Шутенко, адвокат Дарины Мишиной

Решение суда пока не вступило в силу. У Тодоренко есть ещё месяц, чтобы подать апелляционную жалобу. По мнению Алексея Шутенко, телеведущая воспользуется этой возможностью. Но если суд снова встанет на сторону Мишиной, платить уже придётся не ей, а истице – как минимум за судебные издержки.

– Со стороны Регины был её адвокат. Он настаивал на третьей лингвистической экспертизе статей и тиктоков. Регина предоставляла свою экспертизу, мы в ответ – свою, – рассказала изданию Дарина Мишина. – От третьей судья отказалась. Она изучила переписку, выслушала адвокатов и приняла решение отказать по всем пунктам.

Представители Регины Тодоренко от комментариев воздержались.

Телеведущую ждёт другой суд

Тем временем другой московский суд, Тверской, приступил к рассмотрению иска к самой Тодоренко. Дарина Мишина решила, что бесплатно работать и при этом получать обвинения в клевете – так себе идея. Теперь она борется за свои права и требует со звезды 840 тыс. рублей за два года писательского труда и судебные издержки. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

А пока слушается дело о восстановлении справедливости и решается вопрос о выплате студентке со стипендией 2,4 тыс. рублей гонорара, команда Регины Тодоренко готовит к выпуску книгу.

Дарина Мишина с нетерпением ждёт её выхода: она уверена, что в серии рассказов использовались и её тексты.

На днях Тодоренко поделилась своими планами на декабрь. СМИ обратили внимание на то, что телеведущая, по её словам, намерена готовиться к появлению третьего ребёнка. Помимо этого, в списке дел были участие в шоу для молодых мам, съёмки в программе на федеральном канале, разработка продюсерского проекта и работа над книгой детских сказок.

В июле команда Тодоренко уже нашла нового иллюстратора. Им оказалась жительница Ижевска Мария Киршина.

«У нас вовсю идёт работа над книгой – очень хочется выпустить её уже этой осенью! Работы, правда, очень много, но мы готовы поработать на все сто, чтобы юные читатели поскорее познакомились с маленькой Региной-путешественницей», – написала тогда иллюстратор на своих страницах в соцсетях.

В разговоре с «Октагон.Северо-Запад» Мария отказалась сообщить об условиях сотрудничества. Когда будет готова книга, она также не сказала.

– Всю информацию будем давать после выхода книги, пока без комментариев, – отметила девушка, вероятно, из-за договора с командой Тодоренко о неразглашении.

Дарина Мишина надеется, что новым авторам книги звезды «Орла и решки» повезёт больше, чем ей, и они получат вознаграждение за свою работу.

Анастасия Ермакова

Оригинал материала: “Октагон”