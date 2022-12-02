 

Бузова стала самым обсуждаемым человеком в Рунете по версии “ВКонтакте”

02.12.2022, 18:00, Разное
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Социальная сеть “ВКонтакте” назвала самого популярного инфлюенсера 2022 года. По версии сайта, самым обсуждаемым человеком в русскоязычном сегменте Интернета является Ольга Бузова.

Стоит отметить, что певица и ведущая не раз становилась главной темой в постах и комментариях в соцсети. При этом второе место занял Чон Чонгук из группы BTS. Вместе с ними в рейтинг самых обсуждаемых знаменитостей вошел Егор Крид, который занял третье место, отмечает RT.


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