Игорь Стрелков поблагодарил телеканал «Дождь» за переданный ему танк «Абрамс»

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков выразил благодарность телеканалу «Дождь» и главному редактору Тихону Дзядко за приобретенный для его отряда танк «Абрамс». Журналисты купили бронетехнику на пожертвования от телемарафона «За мир! Против войны!».

«Машина очень просторная и удобная внутри. Крепкая броня, мощная пушка, легко разгоняется до 72 километра в час. Тихон, спасибо! С такой техникой мы и до Брюсселя дойдем. Жди меня скоро в Риге на интервью!» — написал Стрелков на своей странице в «Одноклассниках».

По информации издания The Insider, переданный Стрелкову танк раньше принадлежал украинско-израильскому журналисту Аркадию Бабченко и был угнан у него в пригороде Львова двумя неизвестными. После чего машину с транзитными номерами перегнали через Белоруссию прямо в Донецк.

Ранее ведущий «Дождя» Алексей Коростелев сообщил в прямом эфире, что телеканал помог Минобороны с оснащением российских солдат на фронте. Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко принес извинения европейским зрителям канала и объяснил оговорку журналиста сбоем в работе телесуфлера российского производства.

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