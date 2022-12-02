 

Хейли Бибер, Фаррелл Уильямс и другие гости вечеринки Tiffany & Co.

02.12.2022, 17:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ювелирный дом Tiffany & Co. в рамках стартовавшей Art Basel устроил вечеринку в своем новом поп-ап пространстве, расположившемся в самом сердце Miami Design District. Гостями мероприятия стали Хейли Бибер, Фаррелл Уильямс, Джей Балвин,  Изабель Гулар, Каро Даур, Камила Коэльо, Изабелла Грутман, Келси Мерритт и другие.

Вечер был посвящен драгоценностям Tiffany и Энди Уорхолу, творившему для бренда в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Энергия и динамизм художника царила во всем поп-ап пространстве благодаря буйству красок и, конечно же, присутствию звездных гостей. Сам поп-ап бутик в Майами и Tiffany Café будут открыты для всех вплоть до 31 января 2023 года.

Хейли БиберФаррелл Уильямс и Хелен Ласичан Каро ДаурФаррелл Уильямс и Джей БалвинИзабель ГуларКелси Мерритт и Вита СидоркинаДикси Д’АмелиоЛори ХарвиКамила КоэльоИзабелла Грутман


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.22 / Дочери Бьорк и Юэна Макгрегора – на подиуме, Тилан Блондо и Тина Кунаки – в зале: как прошло шоу Miu Miu

17.10.22 / Немецкий политик – главным проигравшим от украинского кризиса станет ФРГ

22.04.21 / Французские коммунисты собрали деньги на замену головы В.И.Ленина в Мавзолее

20.03.22 / Мнение: Работа БПЛА “Форпост” на Украине

26.10.22 / Похоронил жену, стал отцом-одиночкой, бросил кино: что стало со знаменитым артистом Калягиным

15.08.22 / Вырви газ

26.08.22 / Скандалы: Право на кэш

02.03.22 / Российские войска нанесут удары по инфраструктуре информационных атак Украины

11.11.22 / Нашла собачью миску и пьёт – Личное мнение

21.11.22 / Михайлов день: церковный праздник 21 ноября в честь архангела Михаила

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика