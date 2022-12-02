Хейли Бибер, Фаррелл Уильямс и другие гости вечеринки Tiffany & Co.

Ювелирный дом Tiffany & Co. в рамках стартовавшей Art Basel устроил вечеринку в своем новом поп-ап пространстве, расположившемся в самом сердце Miami Design District. Гостями мероприятия стали Хейли Бибер, Фаррелл Уильямс, Джей Балвин, Изабель Гулар, Каро Даур, Камила Коэльо, Изабелла Грутман, Келси Мерритт и другие.

Вечер был посвящен драгоценностям Tiffany и Энди Уорхолу, творившему для бренда в конце 1950-х – начале 1960-х годов. Энергия и динамизм художника царила во всем поп-ап пространстве благодаря буйству красок и, конечно же, присутствию звездных гостей. Сам поп-ап бутик в Майами и Tiffany Café будут открыты для всех вплоть до 31 января 2023 года.

Хейли Бибер Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан Каро Даур Фаррелл Уильямс и Джей Балвин Изабель Гулар Келси Мерритт и Вита Сидоркина Дикси Д’Амелио Лори Харви Камила Коэльо Изабелла Грутман