 

Любовь Аксенова, Мария Кожевникова, Камила Валиева и другие на премьере анимационного фильма “Щелкунчик и Волшебная флейта”

02.12.2022, 17:30, Разное
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Накануне в столице состоялась премьера нового анимационного фильма “Щелкунчик и Волшебная флейта”. Гости мероприятия смогли не только первыми увидеть свежую интерпретацию любимой новогодней сказки, но и покататься на катке в самом сердце Москвы. Среди приглашенных звезд на премьере присутствовали Любовь Аксенова, которая озвучила главную героиню Мари, а также Мария Кожевникова, Камила Валиева, Алина Насибуллина, Петр Иващенко, Ярослав Матвеев, Инга Оболдина и многие другие.

В российский прокат картина “Щелкунчик и Волшебная флейта” выйдет 8 декабря.

Любовь АксеноваМария КожевниковаКамила ВалиеваАлина НасибуллинаИнга ОболдинаПетр Иващенко


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