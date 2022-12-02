Как оздоровить свои личные границы: 8 полезных действий и убеждений для тех, кто уже начал укреплять их

Под личными границами принято понимать некую условную черту, отделяющую собственное «Я» человека от внешнего мира и общества. Именно от этого зависит как складываются отношения с друзьями, родными, коллегами и незнакомыми людьми. Необходимо четко понимать свои личные границы, при необходимости отстаивать и укреплять их.

Что такое личные границы

Личные границы имеются у каждого человека, но не каждый может их определить и четко установить. В особенности сложно отстаивать собственное мнение или же говорить «нет» в тех случаях, когда человек вырос в семье, где пренебрегали такими личными интересами.

Психологи утверждают, что границы – это то, как человек разрешает с собой поступать и обращаться. Такое личное пространство бывает не только физическим, но и эмоциональным. Это в том числе право на собственные чувства, возможность уединения, наличие своих желаний и потребностей. Имея личные границы, можно быть самим собой, сохранять свою индивидуальность, а не подстраиваться под ожидания родителей, родственников, супруга или друзей.

Принято выделять следующие типы личных границ:

физические; эмоциональные; материальные; духовные; временные.

Физические границы защищают личное пространство и тело человека. Это право на сохранение дистанции, возможность удовлетворять свои жизненные потребности: еду, сон и так далее.

Эмоциональные границы защищают право на чувства. Они не позволяют обесценивать и высмеивать желания и ощущения других людей. Такие границы не позволяют другим вести себя с человеком, так, как им вздумается.

Материальные границы защищают собственность, это право распоряжаться деньгами по своему усмотрению. В том числе это возможность не давать деньги в долг, а также устанавливать соответствующую стоимость за выполняемую работу.

Временные границы позволяют человеку распоряжаться его временем по своему усмотрению. Это в том числе право отказать во встрече с подругой или же в помощи коллегам после работы.

Духовные границы защищают право человека на его убеждение, собственное мнение, вероисповедание и взгляды. Каждый имеет право выбрать для себя профессию или образование по душе.

Как оздоровить личные границы

Каждый человек индивидуален, также могут отличаться его личные границы. При этом необходимо с уважением относиться к другим людям, но и требовать такого же по отношению к себе. Близкие, друзья и родители должны неизменно уважать личные границы человека, что сделает их взаимоотношения максимально здоровыми и приятными друг для друга.

В определенных ситуациях требуется оздоровление и укрепление личных границ, что позволяет чувствовать себя уверенно в любой сложной ситуации. Это прибавляет самоуверенности, человек начинает по-настоящему ценить себя и свои достижения. Простейшие рекомендации по укреплению личных границ помогут обрести уверенность в своих силах, а человек научится отвечать отказом на попытки вторгнутся в его пространство.

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1.Осознание своих личных границ

Нужно осознать свои личные границы. Только так их можно сформулировать и отстаивать. Человеку нужно будет взять лист бумаги, и выписать, что именно он не допускает по отношению к себе. Это помогает лучше осознать свои границы, которые в последующем можно правильно отстаивать, не позволяя их нарушать.

2.Нужно научиться говорить нет

Сложнее всего в таком оздоравливании своих личных границ научиться говорить «нет». Не нужно думать, что после отказа другие люди начнут обижаться или сердиться на вас. Следует понимать, что быть хорошим для всех часто невозможно. Не нужно подстраиваться под другого человека, нанося при этом ущерб себе. Межличностные отношения должны учитывать потребности и интересы двух людей. Поэтому, если вас просят что-либо сделать против вашей воли, то в подобном случае нужно просто сказать «нет». Не следует ничего объяснять и оправдываться, отказ должен быть четким и бесповоротным.

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3.Не нужно оправдываться

Каждый человек сам хозяин своей судьбы, он принимает решение за себя и не обязан оправдываться за свои поступки. Не нужно соответствовать ожиданиям других людей, не следует думать, как они воспримут ваш возможный отказ. Нужно понять, что жизнь человека принадлежит исключительно ему, и ему решать, что нужно делать. Отказываясь выполнять какую-либо работу или не допуская человека в свои личные границы, не следует оправдываться. Тем самым можно лишь показать свою слабость. Люди в силу своих задатков, попытаются это использовать и начинают давить на человека.

4.Нужно поработать над своим чувством вины

Не следует терзать и корить себя за те или иные поступки и решения. Если вы отказали подруге в совместной прогулке или в походе в торговый центр только потому, что вам нужно что-либо прочитать по работе, то не нужно ощущать вину за такое решение. Просто скажите все как есть на самом деле, и близкий человек поймет причину вашего решения. Нужно полностью исключить появление чувства вины за свои действия. Для человека на первом месте всегда должен быть он сам. Поэтому не нужно терзаться сомнениями и чувствовать вину за свои решения.

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5.Не нужно бояться быть плохим для других людей

Так или иначе личные границы одного человека могут затрагивать интересы других. Не нужно бояться быть плохим для других людей если это касается собственных интересов. Личные границы не могут быть белыми или черными, они лишь меняются в соответствии с потребностями каждого человека. Можно отказать коллегам по работе, которые просят вас остаться и помочь им с работой, но при этом у вас были планы на вечер. Нужно в общих чертах описать причину отказа, умный человек поймет и не будет на это обижаться. Вскоре вы сможете понять, что ваши личные границы – это не что-то плохое для других людей.

6.Займитесь самопознанием

Каждый день немного времени следует посвящать практике самопознания. Это поможет человеку больше узнать о себе, он сможет разобраться кем является и чего в действительности хочет от жизни. Имея полное представление о своих интересах, нуждах и желаниях, можно начинать выстраивать личные границы.

В подобном случае, занимаясь таким самопознанием, можно обратиться к психологам. Профессионал поможет разобраться в ситуации, он подскажет как правильно установить и укрепить такие личные границы. Часто такое обращение за помощью к психологу является единственно верным решением. Профессионал с учетом своего большого опыта сможет подсказать каждому человеку, как правильно выстраивать свои личные границы.

7.Можно сократить имеющиеся нагрузки

Правильно выстроить и укрепить свои личные границы можно, сократив нагрузки на себя. Не нужно пытаться поддерживать каждое свое социальное обязательство. Не следует стараться угодить всем за свой счет. Часто это приводит к эмоциональному выгоранию и стрессу. Это в том числе умение говорить «нет» на те или иные предложения и просьбы, выполнять которые вы не хотите.

8.Научитесь определять нарушение личных границ

Следует научиться определять такие ситуации, когда люди пересекают черту и нарушают личные границы. Для этого можно начать вести дневник. В него каждый день записывают все ситуации, в которых человек чувствовал себя некомфортно. Нужно будет вспомнить, когда и при каких обстоятельствах появилось чувство злости или обиды. Чаще всего это и есть нарушение личных границ. Когда вы знаете, что кто-то переступает черту, можно всегда сказать нет на такое давление.