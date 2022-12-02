Рапсовое масло – новый бьюти-тренд в уходе за сухими волосами: в чем польза продукта и как его применять правильно

Во всем мире рапс считается полезным растением: техническое рапсовое масло применяют в текстильной, мыловаренной и кожевенной промышленности. Пищевое масло используют в кулинарии, косметологии, фармакологии. Набирает популярность и новый бьюти-тренд: использование рапсового масла в уходе за сухими волосам.

Что такое рапсовое масло?

Масло получают путем отжима из семян рапса: холодостойкого травянистого растения. Большая часть рапса в России выращивают на сибирских землях. В косметологии чаще всего применяется масло канолы – это генетическая вариация рапсового масла, разработанная в Канаде.

Масло, купленное в магазине или аптечной сети, является очищенным, не имеет неприятного запаха. Популярность это масло приобрело благодаря хорошему составу и сравнительно невысокой цене. Масло канолы, как и обычное рапсовое масло, богато насыщенными жирами, витаминами Е и К, олеиновой и линолевой кислотами, ретинолом, фосфором, аминокислотами. По количеству жирных кислот рапсовое масло уступает лишь оливковому, а доступная цена делает его лидером среди масел в бьюти-уходе.

Польза масла для волос

В составе масла содержится витамин Е – первый помощник при проблемах с волосами, кожей и ногтями. Он наполняет клетки кислородом, обеспечивает приток крови, заживляет мелкие повреждения. Волосы становятся крепкими, гладкими и блестящими. Питательные элементы масла проникают в клетки кожи головы, обволакивая и защищая каждый волосок: это позволяет уберечь шевелюру от агрессивного воздействия ультрафиолета.

Линолевая кислота в масле канолы входит в состав гидролипидной пленки, которая удерживает влагу в волосах. Таким образом масло канолы устраняет зуд и перхоть, поддерживает правильный химический баланс. Также устраняет сухость кожи головы, поэтому подходит для чувствительного типа волос. Итак, польза этого масла состоит в питании, увлажнении, предотвращении выпадения и стимулировании роста волос.

Как применять?

Рапсовое масло для волос в некоторых случаях заменяет даже дорогие салонные процедуры. Многие блогеры отмечают, что регулярное использование масло канолы в бьюти-рутине позволяет отказаться от процедуры ламинирования.

Это средство хорошо устраняет пушистость, разглаживает непослушные пряди. Какие способы использования масла для волос существуют?

Несмываемый кондиционер. Придает волосам блеск, увлажняет их, защищает от воздействия ультрафиолета, облегчает расчесывание. Смешайте масло с теплой водой, налейте в пульверизатор, хорошо встряхните. Распыляйте на волосы регулярно. Тепловой метод. Нагрейте масло канолы, нанесите на волосы. Для достижения максимального эффекта используйте расческу с редкими зубьями. Массируйте в течение 15-20 минут, аккуратно втирая масло в корни. Оберните волосы полотенцем и наденьте шапочку для получения “эффекта парника”. Через полчаса смойте масло теплой водой и шампунем. Подобный способ хорошо “запаивает” секущиеся кончики. Использование масла в составе масок для волос. В этом случае масло рекомендуется использовать холодным, чтобы максимально сохранить полезные свойства. Лучше всего не применять его в чистом виде, а усилить эффект сочетаниями с другими маслами. В зависимости от желаемого результата существуют разные рецепты масок.

Масляные маски

Рассмотрим основные виды масок на основе рапсового масла.

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1.Маска от выпадения волос. Помогает пробудить “спящие” фолликулы, укрепляет структуру.

1 ч.л. измельченного розмарина; 1 ст.л рапсового масла; 30 г меда; 5 капель эфирного масла кедра;

Ингредиенты смешать, нанести на всю длину волос. Закрыть пленкой и убрать под шапочку. Через 30-40 минут смыть теплой водой и шампунем.

2. Маска для сухих волос, поврежденных ультрафиолетом. Для использования понадобится смесь рапсового и миндального масел в пропорции 1:1;

разделите волосы на равные части, нанесите масла; помассируйте в течение 15-20 минут; оставьте смесь на волосах в течение 1-2 часов; смойте теплой водой с шампунем.

3. Антибактериальная маска против зуда и перхоти. Для использования понадобится смесь рапсового и кокосового масел в пропорции 1:1.

помассируйте кожу головы смесью масел; оставьте на волосах в течение 30 минут; используйте мягкий шампунь, чтобы смыть маску; повторяйте процедуру еженедельно.

4. Маска для поврежденных волос. Придает шевелюре блеск, укрепляет, питает.

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь 40 мл оливкового масла; 1 ст.л. рапсового масла; 150 мл кефира; витамины В1,В6,В12 по 1 капле(аптечные растворы).

Тщательно размешайте все ингредиенты до получения однородной массы. Нанесите большую часть на корни, распределяя остатки по всей длине. Закрыть пленкой и убрать под шапочку на час, после чего смыть теплой водой.

Это далеко не все маски с использованием масел, в интернете можно найти варианты с другими ингредиентами в составе.

Меры предосторожности

Любое средство для волос может нанести вред, если не соблюдать меры предосторожности. В первую очередь необходимо проверить аллергическую реакцию на рапсовое масло. Нанесите небольшую часть на тыльную сторону ладони и подождите 40-60 минут для полной уверенности.

Если возникло покраснение и зуд, то на волосах масло применять нельзя. Во-вторых, в некоторых случаях масло используют для осветления волос. Если применять маски на основе рапсового масла сразу после окрашивания в салоне, то результат будет непредсказуемым. Во время применения масок на основе канолы необходимо проводить массаж головы. Агрессивные движения и излишние усилия могут привести к обратному эффекту: волосы будут повреждены из-за механического воздействия. Изучите правильную технику массажа, прежде чем наносить маску на волосы.

Ключевые выводы

Итак, масло канолы это канадский сорт рапса с обогащенным химическим составом. Используется в косметологии, кулинарии. пищевой промышленности.

Масло канолы имеет легкую текстуру и глубоко проникает в стержень волоса, поэтому широко применяется в уходе за шевелюрой. Состав масла способствует росту, восстановлению и укреплению волос. Оптимально применять рапсовое масло в составе масок, используя разные ингредиенты для достижения нужного эффекта. Перед применением необходимо провести тест на аллергические реакции.