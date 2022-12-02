Мнение: Вассалы США недовольны, британцы едят корма для животных и как стать Европой

1. Американцы продолжают доить вассалов, пользуясь той плачевной кризисной ситуацией, которую американцы устроили в Европе. Некоторые вассалы недовольны и даже пытаются возражать. Им-то говорили, что Россия скоро всё, а тут они внезапно поняли, что ракет у нас неограниченное количество, и что победа России неизбежна (ссылка):



Президент Франции увидел риск «раскола Запада» из-за нового закона в США. Макрон назвал закон о переносе производств в США «сверхагрессивным» для Франции, проблема Вашингтона будет решена за счет Парижа. Германия опасается торговой войны, а в ЕК предупредили о риске глобальной гонки субсидий. Закон предусматривает создание большего количества высокооплачиваемых рабочих мест в США.

О сокращении инвестиций уже заявили химические холдинги Covestro, BASF. Многонациональная химическая компания Solvay объявила, что предпочитает США Европе для новых инвестиций.

2. Характерный заголовок статьи британского Би-Би-Си (ссылка):



Стоимость жизни: жители Кардиффа переходят на корм для животных. Людям приходится употреблять корм для животных, тогда как другие подогревают еду на батареях отопления…

Заметьте: про свои злоключения британцы пишут сами, и весьма охотно жалуются на жизнь в новой реальности, без дешевых российских энергоносителей. Это отнюдь не выдумки российских СМИ, как некоторые упорные фанаты Британии и США пытаются убедить нас в комментариях.

Кстати, я сомневаюсь, что британцы едят корм для кошек или собак, так как в пересчёте на калории корма для комнатных животных стоят довольно дорого. А вот комбикорм для куриц или скота — очень экономичная замена человеческой еде.

3. Блогер monetam цитирует блогера nchudova (ссылка):

Честность европейца поражает. Боррель просто и ясно объяснил “секрет успеха”: дешёвая рабсила Китая + дешёвая энергия России + защита США. Уф, наконец-то весь мир может успокоиться – никому уже не нужно ломать голову над тем как “стать Европой”. Ответ – никак. Такой чудесный, барский, безмятежный колониализм никому уже не удастся построить. Да, недолго музыка играла, зато погуляли напоследок, кутнули на все.

Но всё-таки удивительно устроено сознание. Ведь я сама об этом не раз думала, даже писала о колониалисткой природе европейской картины мира, а сейчас вот пребываю в изумлении – ну неужели и правда вот так всё просто!

Ритуально добавлю, что колониализм — только одна из составляющих былого европейского успеха. Может быть, 30% — навряд ли больше. Усердный труд и здоровый капитализм легли в основу всего, без них глянцевой сытости не получилось бы. И если бы европейцы сумели сделать мягкую посадку, — не ввязываясь в конфликт с Россией, не внедряя радужные догмы, не приглашая к себе полчища беженцев, — их уровень жизни просел бы ненамного. Их проблема не в том, что они физически не могут жить без несправедливых договоров с другими странами. Их проблема в том, что они уже разучились так жить, из-за чего теперь им придётся начинать с холодного и голодного нуля.