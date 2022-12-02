 

Компания Сhevrolet представила пикап Chevrolet Montana нового поколения

02.12.2022, 16:45, Разное
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Американский бренд Chevrolet официально продемонстрировал обновленный пикап Chevrolet Montana.

Автомобиль выглядит более современным и подходящих для дальних путешествий. В салоне применили кожаные кресла, шесть подушек безопасности, крупный дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, новый пикап Montana оснащен кнопочным запуском мотора, качественной акустикой. Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель с отдачей 133 л.с.

В продажу предложат версии с механической и автоматической коробкой передач. Для всех конфигураций ограничились переднеприводной системой. Начальная цена на новый пикап Montana составит от 25,9 тысяч долларов на рынке в Бразилии.


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